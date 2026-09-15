New York'ta bıçaklı saldırı düzenleyen kadın vurularak öldürüldü

·21·Dünya
New York'ta bıçaklı saldırı düzenleyen kadın vurularak öldürüldü

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir kadın iki kişiye bıçakla saldırdı. Olay sonucunda 32 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 68 yaşındaki bir erkek yaralandı. Saldırgan daha sonra polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis kayıtlarına göre, 31 Ağustos günü iki mutfak bıçağıyla önce 68 yaşındaki Tak Kam'a, birkaç saniye sonra ise 32 yaşındaki Erin Piacenti'ye saldıran Pamela Cisneros, her iki saldırıyı yaklaşık 20 saniye içinde gerçekleştirdi. Yetkililer olayı rastgele ve sebepsiz bir saldırı olarak nitelendirdi.

Olay yerinden hastaneye kaldırılan Piacenti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yapan 32 yaşındaki uzman, hayatını kaybetti. Karın bölgesinden yaralanan 68 yaşındaki Tak Kam ise hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası polisler, dört dakika boyunca Cisneros'u bıçakları bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak silahlarını bırakmayı reddederek memurları tehdit eden saldırgana karşı önce elektroşok cihazı kullanıldı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine iki polis memuru ateş açtı. Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan Cisneros, burada hayatını kaybetti.

Yetkililer, Cisneros'un geçmişte de akıl sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. Polis kayıtlarına göre, 2018 ve 2019 yıllarında benzer durumlarla emniyetin dikkatini çeken şahsın daha önce herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pamela CisnerosErin PiacentiBank of AmericaBellevue HastanesiNew York
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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