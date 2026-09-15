Xiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyuruldu

·5·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyuruldu

Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi cihazı olan Xiaomi 18 Pro akıllı telefonunu resmen duyurdu ve yeni nesil amiral gemisi hakkındaki ilk detayları paylaştı. Bu tanıtım teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor, çünkü bu serinin şirketin tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınına göre, Xiaomi 18 Pro, arka panele yerleştirilmiş büyük ek ekran dahil olmak üzere tanıdık ve popüler tasarım konseptini koruyor. Bu çözüm, kullanıcıların ana kamerayı kullanarak yüksek kaliteli kareleri daha kolay kontrol etmelerini sağlıyor.

Tasarımdaki ince değişiklikler

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre üretici, Leica optikleriyle donatılmış üçlü ana kameraya sahip tanıdık dış görünümü sürdürüyor. Ancak önceki modelle karşılaştırıldığında mühendisler, kasa ve ekran öğelerinde bir dizi önemli değişiklik yaptılar.

Özellikle, akıllı telefonun arka panelindeki ek ekranın etrafındaki çerçeve biraz inceltildi. Bu durum, yapı ve montaj kalitesini daha modern bir görünüme kavuşturarak kullanım alanını görsel olarak genişletti.

Yeni kontrol öğeleri

Akıllı telefonun ön kısmındaki değişiklikler de gözden kaçmadı. Özellikle, ekran içine yerleştirilmiş ön kamera için tasarlanan çentik biraz küçültülerek yeniden tasarlandı ve bu, ekran alanından daha verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlıyor.

Bir diğer önemli yenilik olarak kasada ek bir fiziksel düğmenin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu düğmenin tam görevi ve hangi işlevleri yerine getireceği şimdilik gizli tutulsa da, cihazın kontrolünü daha rahat hale getirmesi bekleniyor.

Xiaomi, bu hafta boyunca yeni amiral gemisi hakkında daha fazla detay açıklayacağını bildirdi. Bu tanıtım ve teknik özellikleri, dünya genelindeki gadget tutkunlarının odak noktasında yer alıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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