Xiaomi, Redmi TV A Pro 2027 serisini tanıttı

Teknoloji devi Xiaomi, yeni 4K Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizyon serisinin satışlarının resmen başladığını duyurdu. ixbt.com'a göre bu seri, dört farklı ekran boyutuyla tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor ve modern ev sineması pazarında ciddi bir rekabet oluşturmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz serisi, farklı ekran boyutlarıyla öne çıkıyor. Müşteriler ihtiyaçlarına göre 55, 65, 75 ve devasa 85 inçlik modeller arasından seçim yapabiliyor. Bu teknoloji, kullanıcılara kaliteli görüntü ve genişletilmiş işlevselliği orta fiyat segmentinde sunmasıyla dikkat çekiyor.

Teknik özellikler ve ekran detayları

Televizyon serisinin en dikkat çekici yönlerinden biri ekranıdır. Ekranda, oda içindeki ışık yansımalarını önemli ölçüde azaltan ve uzun süreli izlemelerde göz yorgunluğunu önleyen özel bir parlama önleyici (antiglare) kaplama bulunmaktadır. Ayrıca 288 Hz'e kadar ulaşan ekran yenileme hızı, dinamik sahnelerin, video oyunlarının ve spor müsabakalarının izlenmesinde yüksek akıcılık sağlar.

Görüntü kalitesinin yanı sıra ses sistemine de özel önem verilmiştir. Cihaz, toplam 36 W gücünde dört hoparlörle donatılmış olup doğal ve hacimli ses efektleri garanti eder. Ayrıca ekran, DCI-P3 renk gamının %94'ünü destekleyerek renklerin daha canlı ve net çıkmasını sağlar.

Yazılım ve fiyat politikası

Cihazın donanım ve yazılım kısmı modern gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Televizyonlar Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışmakta olup kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 teknolojisi ve akıllı telefondaki içeriği anında ekrana aktarmayı sağlayan NFC özelliği bulunmaktadır. Oyun tutkunları için iki adet tam hızlı HDMI 2.1 portu mevcuttur.

Fiyat konusuna gelince, 55 inçlik giriş modeli 2099 yuan'dır; devlet teşvikleri hesaba katıldığında fiyatı 1784,15 yuan'a (yaklaşık 265 ABD doları) düşmektedir. En büyük 85 inçlik versiyonun fiyatı ise teşvikle birlikte 4249,15 yuan (yaklaşık 633 dolar) olmaktadır. Teşvik kampanyasının belirli bir süre devam etmesi planlanmaktadır.

Şu anda yeni Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizyonları, Xiaomi Home perakende ağlarında ve şirketin resmi internet mağazasında satışa sunulmuştur.