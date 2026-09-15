Alan Mozo, Lionel Messi ve Inter Miami'ye gözdağı verdi

·14·Spor
Alan Mozo, Lionel Messi ve Inter Miami'ye gözdağı verdi

Meksika kulübü Cruz Azul'un savunma oyuncusu Alan Mozo, 2026 Campeones Cup kapsamında Lionel Messi liderliğindeki Inter Miami'ye karşı oynayacakları maç öncesinde kararlı niyetlerini dile getirdi. Bu prestijli karşılaşma, Kuzey Amerika'nın en güçlü iki liginin şampiyonlarını karşı karşıya getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Goal.com'un haberine göre.

Record gazetesine verdiği röportajda Alan Mozo, bu maçın ve uluslararası kupaların kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Mozo'ya göre Cruz Azul, Florida'ya sadece galibiyet ve yeni bir uluslararası şampiyonluk için gidiyor.

Uluslararası arenada prensip meselesi

Campeones Cup turnuvası, geleneksel olarak Meksika'nın Liga MX ve ABD'nin Major League Soccer şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Tarihsel olarak Meksika kulüpleri bu kupayı dört kez kazanırken, Amerikan takımları üç kez şampiyonluğa ulaştı.

Yaklaşan maçta Meksikalılar, bölgesel üstünlüklerini pekiştirmeyi hedefliyor. Ligde şu an bazı zorluklar yaşasa da Inter Miami kadrosunda Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul ve Casemiro gibi dünya çapında yıldızlar bulunuyor.

Cruz Azul'un yüksek morali

Joel Huiqui yönetimindeki Cruz Azul, bu maça mükemmel bir form grafiğiyle geliyor. Takım, son turda ezeli rakibi Club América'yı 4-3 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu başarı, takımın Florida yolculuğu öncesinde özgüvenini daha da artırdı.

Savunma oyuncusu Alan Mozo, takıma katıldığından beri ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Mozo, Cruz Azul'dan teklif aldığında hiç düşünmeden kabul ettiğini ve şu anda kulüp için tüm gücünü ortaya koymaya hazır olduğunu belirtti.

Alan MozoLionel MessiInter MiamiCruz AzulCampeones Cup
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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