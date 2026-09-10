Vladimir Putin göç konusunda yeni katı kuralları duyurdu

Rusya Federasyonu'nda iş gücü göçü alanında hem büyük gelir elde etmeyi hem de katı kısıtlamalar ile sınır dışı dalgalarını içeren önemli siyasi açıklamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı Göç Servisi Başkanı Andrey Kikot'un raporunu kabul ederken, yurt dışından iş gücü çekmenin Rus ekonomisi için önemli bir yön olduğunu, ancak bu süreçte yerel halkın çıkarlarının her şeyden önce gelmesi gerektiğini vurguladı. Rus hükümetinin son dönemde yaklaşık 100 bin göçmeni ülkeden çıkardığı, buna rağmen yasal göç sayesinde devlet hazinesine rekor düzeyde 321 milyar ruble girdiği belirtildi. Devlet Başkanı, göçmenleri işe alma sistemini kökten değiştirerek onlar için "kapalı döngü" sisteminin uygulanması talimatını verdi. Peki, 100 bin göçmenin kaçı zorunlu olarak sınır dışı edildi, patentlerden hangi bütçeler en çok faydalanıyor ve yeni "ev-iş-ev" kuralı nasıl işleyecek? Makalenin sonunda ise işverenlere yüklenen zorunlu şartlar ve Rus dili konusunda getirilen yeni gerekliliklere dair tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

100 bin sınır dışı ve 321 milyar rublelik devasa gelir

İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanı Andrey Kikot, 11 Eylül Sistem Çalışanları Günü arifesinde yapılan toplantıda rakamları açıkladı:

Geniş çaplı sınır dışı: Rusya topraklarından yaklaşık 100 bin göçmen çıkarılmış olup, bunların 75 bini doğrudan mahkeme ve kolluk kuvvetlerinin kararıyla zorunlu olarak sınır dışı edilmiştir;

Yasal pazarın büyümesi: Tüm kısıtlamalara rağmen, ülkede yasal iş gücü göçü payı önceki yüzde 45'ten yüzde 50'ye ulaşmış ve bu olumlu bir gösterge olarak değerlendirilmiştir;

Bütçeye giren rekor gelir: Son 1,5 yıl içinde göç süreçlerinden devlet 321 milyar ruble (yüzde 30 artış) net gelir elde etmiştir;

Patentlerin faydası: Vladimir Putin, bu gelirin ana kısmının patent ödemelerinden oluştuğunu belirterek, 60 milyar rubleden fazlasının federal bütçeye, 250-260 milyar rublenin ise doğrudan bölgelerin (eyaletlerin) hazinesine girdiğine dikkat çekti.

"Bu oldukça önemli bir meblağ. Ancak bizim için en önemlisi, sürecin medeni bir şekilde ilerlemesi ve yerel vatandaşlarımızın çıkarlarının her şeyden önce korunmasıdır," dedi Rusya Devlet Başkanı.

"Ev-iş-ev": İşverenlere yeni katı yükümlülükler getiriliyor

Vladimir Putin hükümete, yabancı işçileri Rusya'ya gelmeden önce hazırlama ve hareketlerini kontrol etme konusunda özel gereklilikler geliştirme talimatı verdi:

İşverene barınma yükümlülüğü: Büyük ve orta ölçekli işletme temsilcileri artık yurt dışından getirilen işçileri yasa gereği özel ihtisaslaşmış yurtlarla (konut) sağlamak zorunda kalacak;

İşe zorunlu transfer: İşletmeler, işçileri yurttan iş yerine ve işten yurda özel araçlarla taşımak zorunda olacak;

Kapalı kontrol döngüsü: Göçmenlerin şehir içinde başıboş dolaşmaması için "ev-iş-ev" sistemi uygulanacak ve iş sözleşmesi bittiğinde, yine aynı şekilde organize edilerek kendi vatanlarına geri gönderilecekler.

Dil öğrenimi ve kültürel hazırlık şartı

Rusya lideri, göçmen gönderen ülkelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelere değinerek, onların da bu girişimden fayda sağladığını ifade etti:

Vatanında hazırlık: Yabancı vatandaşları Rusya'ya göndermeden önce kendi ülkelerinde mesleki ve hukuki açıdan hazırlama sistemi genişletilecek;

Rus dili ve öğretmenler meselesi: Göçmenlerin ve çocuklarının Rusça bilmesi zorunlu bir kriter olarak belirleniyor; bunun için dil öğreten öğretmenlerin sayısının artırılması gerektiği belirtildi;

İç düzen ve güvenlik: Devlet Başkanı'na göre, dil bilgisi ve kültürel beceriler olmadan ülkede normal ve güvenli bir göç ortamı yaratılamaz.

İş gücü göçünde yeni dönem: Serbest dolaşım kısıtlanacak mı?

Rus yönetimi tarafından açıklanan bu talimatlar, ülkedeki iş gücü göçü politikasında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Göçmenlerden gelen yüz milyarlarca rublelik patent gelirlerinin Rusya bölgeleri ekonomisi için son derece önemli olduğu kabul edilse de, devlet güvenlik ve iç siyasi havayı ön planda tutuyor. Yeni planlanan "kapalı döngü" sistemi uygulanırsa, Rusya'ya giden vatandaşlarımızın bağımsız iş ve konut araması kısıtlanarak, sadece resmi sözleşme temelinde, belirli işletmelerin kontrolünde çalışma sistemine tamamen geçilebilir. Bu durum, yasal olmayan yollardan bulunan veya patenti olmayan vatandaşlar için cezai tedbirlerin daha da sertleşeceğinin bir işaretidir.

Sizce Rusya'da göçmenler için önerilen "kapalı döngü" (ev-iş-ev) ve barınma yükümlülüğü, iş göçmenlerinin haklarını ve güvenliğini sağlar mı yoksa özgürlüklerini aşırı derecede kısıtlar mı? Göçmenlerden elde edilen 321 milyar rublelik gelir karşısında böyle bir sıkı kontrol ne kadar haklı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Rusya'da çalışan yakınlarınızla bu önemli haber analizini paylaşın!