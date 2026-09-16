SpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyor

·5·Teknoloji
SpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyor

Havacılık ve uzay sektörünün öncü şirketi, gezegenler arası uçuşlar için tasarlanan Starship roketinin ısı kalkanını önemli ölçüde geliştirdi. ixbt.com'un haberine göre mühendisler, 14. test uçuşu öncesinde ısı kaplamasını modernize etmek için bir dizi kritik adım atıyor. Özellikle tarihte ilk kez, önceki uçuşu başarıyla tamamlayan bir uzay aracının parçaları yenisine monte edilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, araç gövdesini aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyan ısı kalkanı plakaları, uçuş sırasında aerodinamik yüklerin en yoğun olduğu bölgelerde ek sabitleme mekanizmalarıyla güçlendirilecek. Ayrıca uzmanlar, plakaların altındaki sıcak plazma akış yollarını tespit ederek bunları ortadan kaldırdı. Deneyler, bazı bölgelerde kavisli plaka yapısının kullanılmasının, bağlantı noktalarındaki ısınma seviyesini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Tarihi bir adım ve test geçmişi

Bu modernizasyon kapsamındaki en dikkat çekici yenilik, Ship 40 uzay aracından sökülen iki ısı kalkanı plakasının Ship 41 gövdesine yeniden monte edilmesinin planlanmasıdır. Bu, Starship programı tarihinde ısı kalkanı plakalarının ilk kez yeniden kullanılması olup, gelecekte araçların hızlı bir şekilde yenilenmesi ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi yolunda önemli bir test niteliğindedir.

Hatırlatmak gerekirse, bu plakaların alındığı Starship Ship 40 aracı, programın en başarılı testlerinden biri olan 13. uçuşta yer almıştı. Bu testin ardından araç okyanus sularına başarıyla iniş yapmış ve uzun süre su yüzeyinde bırakılmıştı; bu da mühendislere tuzlu suyun ve dış ortamın etkilerini inceleme imkanı sağladı.

Gelecek planları ve beklenen uçuşlar

Şirketin CEO'su Elon Musk'ın açıklamasına göre SpaceX, bu ay içerisinde yeni nesil Starlink V3 uydularını uzaya fırlatmaya başlayacak. Bu, şirketin küresel internet ağı kapasitesini daha da genişletmeye yönelik bir sonraki adımı olacak.

Şu anda uzmanlar tüm dikkatlerini yaklaşan kritik aşamaya vermiş durumda. Starship roketinin bir sonraki ilk yörünge fırlatılışının bu yılın 22 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor. Uzmanlar ve uzay teknolojisi meraklıları, SpaceX'in bu kez aracı başarılı bir şekilde yörüngeye çıkarıp çıkaramayacağını büyük bir ilgiyle bekliyor.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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