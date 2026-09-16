Interlune Ay'da helyum-3 madenciliği için 5 milyon dolar daha yatırım aldı

·2·Teknoloji
Interlune Ay'da helyum-3 madenciliği için 5 milyon dolar daha yatırım aldı

Seattle merkezli teknoloji şirketi Interlune, basit bir gelecekteki öz sermaye anlaşması (SAFE) mekanizması aracılığıyla 5 milyon dolar daha yatırım aldığını duyurdu. Bu finansman turu, şirketin sadece Ay kaynaklarını kullanmasını değil, aynı zamanda gelecekteki uzay altyapısını oluşturma yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılmaktadır.

Ixbt.com'a göre şirket, benzer bir finansman şemasını 2026'nın başlarında da kullanmış ve o dönemde de 5 milyon dolar fon sağlamıştı. Yeni yatırım turuna hem eski hem de yeni yatırımcılar aktif olarak katıldı. 2020 yılında kurulan Interlune, başlangıçta Ay regolitinden değerli kaynakları çıkarma teknolojilerine odaklanmıştı.

Şirketin ana hedefi Ay'daki helyum-3 izotopudur. Bu element Dünya'da çok nadir bulunsa da Ay'da önemli miktarlarda mevcuttur. Malzemenin 500 gramının 9 milyon doları aşabilen değeri, ekonomik cazibesini belirlemektedir.

Helyum-3'ün gelecek vaat eden kullanım alanları

Interlune tarafından sağlanan bilgilere göre, helyum-3 birkaç yüksek teknoloji alanında kritik bir öneme sahip olabilir. Özellikle tıbbi görüntüleme sistemlerinde, hızla gelişen kuantum hesaplamalarda ve gelecekteki füzyon enerjisinde kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

Ancak şirket iş planını önemli ölçüde genişletti. Artık Interlune sadece maden kaynaklarıyla sınırlı kalmayıp, Ay'da çalışmak için gerekli altyapı ve yaşam destek sistemlerini de geliştiriyor. Bunun için temel odak, mevcut kaynakları ayrıştırma teknolojilerinin kullanımına yöneliktir.

NASA planları ve gelecekteki görevler

Bu yılın Temmuz ayında Interlune, ABD'li endüstriyel ekipman üreticisi Vermeer ile iş birliğini genişletti. Bu ortaklık, Ay'da kullanılmak üzere özel inşaat makineleri geliştirmeyi içeriyor ve bu ekipmanların NASA'nın Ay altyapısını kurma planları kapsamında kullanılması bekleniyor.

Şirketin ilk faydalı yükü olan mineralojik haritalama cihazının, 2026 yılında Voyager Technologies'in Griffin-1 iniş aracıyla Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Ardından gerçekleştirilecek görevler, helyum-3 rezervlerini incelemeye ve Ay toprağı çıkarma teknolojilerini pratikte test etmeye hizmet edecek.

Planlara göre Interlune, 2030'larda Ay'da helyum-3 madenciliğine başlamayı ve onu Dünya'ya taşıma lojistiğini kurmayı hedefliyor. Bu, uzay ekonomisi ve yeni nesil enerji gelişiminde köklü bir değişim yaratabilir.

InterluneHelyum-3AyUzay TeknolojileriNASA
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyorSpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyorBugün, 14:58NASA Başkanı: ABD Ay'a Çin'den Önce İnmeliNASA Başkanı: ABD Ay'a Çin'den Önce İnmeliBugün, 14:29Starlink V3 yörünge takımı genişletme çalışmaları 2026'da başlıyorStarlink V3 yörünge takımı genişletme çalışmaları 2026'da başlıyorBugün, 13:58Xiaomi 18 Pro Max'in ikincil ekranı yapay zeka ile uygulama oluşturuyorXiaomi 18 Pro Max'in ikincil ekranı yapay zeka ile uygulama oluşturuyorBugün, 13:21Nubia NaviX Ultra: Gelişmiş AI ve rekor kıran batarya tanıtıldıNubia NaviX Ultra: Gelişmiş AI ve rekor kıran batarya tanıtıldıBugün, 12:52iPhone 18 Pro fotoğrafların gerçekliğini kanıtlayabilecekiPhone 18 Pro fotoğrafların gerçekliğini kanıtlayabilecekBugün, 12:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü