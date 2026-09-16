Interlune Ay'da helyum-3 madenciliği için 5 milyon dolar daha yatırım aldı

Seattle merkezli teknoloji şirketi Interlune, basit bir gelecekteki öz sermaye anlaşması (SAFE) mekanizması aracılığıyla 5 milyon dolar daha yatırım aldığını duyurdu. Bu finansman turu, şirketin sadece Ay kaynaklarını kullanmasını değil, aynı zamanda gelecekteki uzay altyapısını oluşturma yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılmaktadır.

Ixbt.com'a göre şirket, benzer bir finansman şemasını 2026'nın başlarında da kullanmış ve o dönemde de 5 milyon dolar fon sağlamıştı. Yeni yatırım turuna hem eski hem de yeni yatırımcılar aktif olarak katıldı. 2020 yılında kurulan Interlune, başlangıçta Ay regolitinden değerli kaynakları çıkarma teknolojilerine odaklanmıştı.

Şirketin ana hedefi Ay'daki helyum-3 izotopudur. Bu element Dünya'da çok nadir bulunsa da Ay'da önemli miktarlarda mevcuttur. Malzemenin 500 gramının 9 milyon doları aşabilen değeri, ekonomik cazibesini belirlemektedir.

Helyum-3'ün gelecek vaat eden kullanım alanları

Interlune tarafından sağlanan bilgilere göre, helyum-3 birkaç yüksek teknoloji alanında kritik bir öneme sahip olabilir. Özellikle tıbbi görüntüleme sistemlerinde, hızla gelişen kuantum hesaplamalarda ve gelecekteki füzyon enerjisinde kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

Ancak şirket iş planını önemli ölçüde genişletti. Artık Interlune sadece maden kaynaklarıyla sınırlı kalmayıp, Ay'da çalışmak için gerekli altyapı ve yaşam destek sistemlerini de geliştiriyor. Bunun için temel odak, mevcut kaynakları ayrıştırma teknolojilerinin kullanımına yöneliktir.

NASA planları ve gelecekteki görevler

Bu yılın Temmuz ayında Interlune, ABD'li endüstriyel ekipman üreticisi Vermeer ile iş birliğini genişletti. Bu ortaklık, Ay'da kullanılmak üzere özel inşaat makineleri geliştirmeyi içeriyor ve bu ekipmanların NASA 'nın Ay altyapısını kurma planları kapsamında kullanılması bekleniyor.

Şirketin ilk faydalı yükü olan mineralojik haritalama cihazının, 2026 yılında Voyager Technologies'in Griffin-1 iniş aracıyla Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Ardından gerçekleştirilecek görevler, helyum-3 rezervlerini incelemeye ve Ay toprağı çıkarma teknolojilerini pratikte test etmeye hizmet edecek.

Planlara göre Interlune, 2030'larda Ay'da helyum-3 madenciliğine başlamayı ve onu Dünya'ya taşıma lojistiğini kurmayı hedefliyor. Bu, uzay ekonomisi ve yeni nesil enerji gelişiminde köklü bir değişim yaratabilir.