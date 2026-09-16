“Bahreyn Aslanları”na karşı mücadele: Nasaf bugün AFC Şampiyonlar Ligi 2 serüvenine başlıyor

Özbek futbolunun kıta sahalarındaki mücadelesi şiddetli bir aşamaya giriyor. Bugün, 16 Eylül'de Karşı'nın Nasaf kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi 2 (ACL-2) turnuvasının 1. turu kapsamında deplasmanda Bahreyn'in en zengin ve iddialı takımlarından biri olan Al Khaldiya'ya karşı sahaya çıkıyor. 2020 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede iki kez Bahreyn şampiyonu, iki kez Kral Kupası ve dört kez Süper Kupa sahibi olmayı başaran ev sahibi ekip, taraftarlar arasında “Bahreyn Aslanları” olarak biliniyor. Riffa şehrinde 24 binden fazla seyirciyi ağırlayabilen Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek maç, “Ejderhalar” için gerçek bir taktik sınav olacak.

Çünkü Hırvat teknik direktör Goran Tomić yönetimindeki Bahreyn ekibi, yeni sezonda rakiplerinin kalesini gol yağmuruna tutuyor: 3 maçta 10 gol attılar ve hatta Al Najma'yı 7:2 mağlup ettiler. Ayrıca kulüp, yaz aylarında kadrosunu Güney Afrika milli takımı yıldızı Patrick Maswanganyi, Kuzey Makedonya milli takımı savunmacısı Darko Velkovski ve yetenekli Avrupalı lejyonerlerle güçlendirdi. Peki, Roziqul Berdiyev öğrencileri “Bahreyn Aslanları”nın şiddetli saldırılarını nasıl durduracak, Nasaf'ın uluslararası tecrübesi galibiyet için yeterli olacak mı ve Karşı kulübü ACL-2'ye 3 puanla başlayabilecek mi?

“4 yılda 8 kupa”: Al Khaldiya nasıl bir takım?

Bahreyn kulübünün kısa sürede elde ettiği büyük başarılar:

Hızlı yükseliş tarihi: Kulüp 27 Ekim 2020'de kuruldu ve sadece dört yıl içinde ülkenin tartışmasız hegemonu haline geldi;

Kupa koleksiyonu: “Bahreyn Aslanları” iki kez ülke şampiyonu (2022/23 ve 2023/24 yıllarında üst üste), iki kez Kral Kupası ve dört kez Bahreyn Süper Kupası'nı kazandı;

Geçen sezonki mücadele: Ülke içi şampiyonada 54 puan toplayarak, 55 puanlı Al Muharraq'ın ardından ikinci sırada yer aldı;

Uluslararası tecrübe: AFC bayrağı altındaki turnuvalarda 15 maç oynayıp 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; en yüksek başarısı ise 2024/25 sezonu ACL-2 son 16 turudur.

3 maçta 10 gol ve 7:2'lik skor: Rakibin korkutucu formu

Goran Tomić yönetimindeki takımın yeni sezondaki istatistikleri:

Al Najma'nın hezimeti: Bahreyn şampiyonasının ilk haftasında rakip kaleye 7 gol atarak (7:2), tüm lige tavizsiz bir mesaj verdi;

Güvenli başlangıç: İkinci turda A'Ali'yi 3:1 yenen takım, 3. turda Ar Riffa ile 0:0 berabere kalarak 7 puan topladı ve üst sıralarda yer aldı;

Hırvat teknik direktör ekolü: Takımı 49 yaşındaki Goran Tomić yönetiyor; bu uzman Çin, Suudi Arabistan ve BAE kulüplerinde büyük tecrübe edinmiş tanınmış bir taktikçidir.

“Avrupa ve Afrika yıldızları”: Rakibin güçlenen kadrosu

Nasaf savunmasının dikkat etmesi gereken kilit oyuncular:

Patrick Maswanganyi: Güney Afrika milli takımı orta sahası, ünlü Orlando Pirates'ten transfer edildi ve orta sahada ana oyun kurucu görevini üstleniyor;

Darko Velkovski: Kuzey Makedonya milli takımı savunmacısı, takımın arka hattını monolit bir seviyeye taşıdı;

Faslı ve Hırvat lejyonerler: Faslı Abdelhak Assal ve Walid Sabbar ile Hırvat ofansif orta saha Domagoj Drožđek, rakibin hücum potansiyelini ikiye katladı;

Brezilyalı golcü ve milli takım liderleri: Brezilyalı forvet Gleison Moreira ile Bahreyn milli takımı oyuncuları Mahdi Humaidan ve Mohamed Adel, kulübün çekirdeğini oluşturuyor.

Geçen sezon Andijan ile aynı grupta oynayıp play-off'a çıkamayan Al Khaldiya, bu yıl yenilenen güçlü kadrosuyla sadece şampiyonluğu hedefliyor, ancak Roziqul Berdiyev yönetimindeki Nasaf'ın uluslararası arenadaki zengin tecrübesinin bu karşılaşmada belirleyici faktör olması bekleniyor.

Sizce Nasaf, Bahreyn'deki bu zorlu deplasmanda “Bahreyn Aslanları”nın şiddetli saldırılarına dayanıp Özbekistan'a 3 puanla dönebilecek mi? Roziqul Berdiyev'in takımının ACL-2 şampiyonluğu için aday olabileceğini düşünüyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun onurunu kıta sahasında savunan “Ejderhalar”ın maçı öncesinde hazırlanan bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!