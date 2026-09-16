«Hayatın kural ihlalleriyle dolu»: Islam Makhachev, Jon Jones'u skandalları nedeniyle eleştirdi

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının iki büyük yıldızı, mevcut şampiyon Islam Makhachev ile iki sıklet eski UFC şampiyonu Jon Jones arasındaki sözlü atışma, kişisel ve sert bir çatışmaya dönüştü. Ağustos ayında hafif sıklet şampiyonluk kemerini Ian Machado Garry'ye karşı başarıyla savunan ve UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Rus dövüşçünün bu tarihi başarısını Jones açıkça sorgulamıştı.

Amerikalı sporcunun Makhachev'i «tüm zamanların en iyi dövüşçüsü» (GOAT) unvanına layık görmediğini söylemesi üzerine Islam sessiz kalmadı ve Jones'un en hassas noktasına vurdu: «Jon, başarılarını hiçbir şekilde küçümsemek istemiyorum. Ancak görünen o ki, tüm hayatın bir şekilde kuralları çiğnemekle geçiyor ve her nasılsa her seferinde suçsuz çıkıyorsun!»

Peki, Jon Jones'un efsanevi serisi neden doping skandalları nedeniyle iptal edildi, Islam Makhachev onun hangi suçlarını hatırlattı ve oktagon tarihindeki en büyük dövüşçü unvanı aslında kime ait?

«Hayatın kural ihlalleriyle dolu»: Makhachev'in açık suçlaması

İki şampiyon arasındaki son tartışmanın detayları:

Skandallar ve cezalardan kaçış: Makhachev sosyal medya üzerinden rakibine seslenerek, Jones'un hem sporda hem de hayatta sürekli sınırları aştığını ve her seferinde cezadan tereyağından kıl çeker gibi kurtulduğunu yüzüne vurdu;

Rekorların sahteliği meselesi: Islam daha önce verdiği bir röportajda, Jones'un üst üste galibiyet rekorunun resmen gerçek kabul edilmediğini, çünkü doping testlerinden kaldığını ve Daniel Cormier ile olan maçının iptal edilmesinin seriyi sıfırladığını vurgulamıştı;

Jones'un acı verici cevabı: Bu sözlere dayanamayan Amerikalı emektar sporcu, asla yasaklı madde kullanmadığını iddia ederek, Makhachev'e kariyerindeki ilk nakavtlı mağlubiyetini hatırlatarak misilleme yapmaya çalıştı.

Makhachev'in rekor kırması ve Jones'un kıskançlığı

Tartışmanın alevlenmesine neden olan temel faktörler:

Ağustos ayındaki zafer ve yeni rekor: Islam Makhachev, hafif sıklette Ian Machado Garry'yi mağlup ettikten sonra UFC organizasyonu tarihindeki en uzun kesintisiz galibiyet serisinin mutlak rekortmeni oldu;

Jones'un kabul etmek istememesi: Bu sonuç Jones'u ciddi şekilde öfkelendirdi ve Makhachev'in tarihi rekorunu tanımayı reddederek, onun büyük dövüşçüler arasına giremeyeceğini iddia etti;

Eşsiz dominasyon: Bugün birden fazla sıklette eşsiz olduğunu kanıtlayan Makhachev'in sıralamalarda birinciliği elinde tutması Jones'u sinirlendiriyor.

Doping, Cormier ve zedelenen itibar: Gerçek GOAT kim?

Tarih sayfaları ve uzmanların ortak sonucu:

Cormier ile skandal ve iptal edilen sonuç: Jon Jones'un kariyeri, turinabol ve diğer yasaklı maddeler nedeniyle defalarca pozitif çıkan testler ve Daniel Cormier'e karşı maç sonucunun iptal edilmesi (No Contest) ile uzun süreli diskalifiyelerle lekelenmiştir;

Temiz galibiyetler ve mükemmel disiplin: Islam Makhachev ise sadece doping skandallarından değil, aynı zamanda her türlü kriminal ve siyasi hatadan uzak bir şekilde profesyonel sporcu etiğini sergilemeye devam ediyor;

Hayranların ve uzmanların tercihi: Oktagon uzmanları, Jones'un doğal yeteneği yüksek olsa da, doping ve sürekli kural ihlallerinin onu «saf GOAT» statüsünden oldukça uzaklaştırdığını vurguluyor.

Islam Makhachev ile Jon Jones arasındaki bu açık nefret dolu tartışma, MMA tarihinde gerçek büyüklüğün sadece isimle değil, temiz bir vicdan ve dürüst spor kriterleriyle ölçüldüğünü bir kez daha kanıtladı.

Sizce, doping testlerinden kalan ve hayatında çeşitli kural ihlalleri yapan Jon Jones hala MMA tarihinin en iyisi mi, yoksa temiz, dürüst ve mutlak rekorlara ulaşan Islam Makhachev mi gerçek GOAT unvanına sahip? Islam'ın Jones'a söylediklerinde ne kadar haklılık payı var? Analitik düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve dövüş dünyasının bu ses getiren çatışmasının analizini tüm MMA hayranları ve arkadaşlarınızla paylaşın!