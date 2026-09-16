«Infantino'nun kalması futbol için bir utanç!»: Tebas, Trump faktörünü ifşa etti...

Dünya futbol yönetiminin en üst kademelerinde benzeri görülmemiş bir siyasi ve mali kriz patlak verdi. İspanya La Liga'nın sert açıklamalarıyla tanınan başkanı Javier Tebas, mevcut FIFA başkanı Gianni Infantino'ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Saygın 'Marca' gazetesine verdiği röportajda Tebas, Infantino'nun görevde kalmasının dünya futbolu için gerçek bir utanç olacağını açıkça vurguladı. La Liga başkanına göre, onu dehşete düşüren şey sadece turnuva haklarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmalı kararlar değil, aynı zamanda büyük siyasetin doğrudan yeşil sahadaki kararlara müdahale etmesidir.

Tebas, sansasyonel bir örnek vererek, ABD milli takım oyuncusunun eski/mevcut başkan Donald Trumpkişisel siyasi etkisi nedeniyle açık bir kırmızı karttan ve oyundan atılmaktan kurtulduğunu ifşa etti. Ayrıca, dünya genelindeki ulusal futbol federasyonlarının neden Infantino rejimine karşı çıkmaktan korkup sessiz kaldıklarının nedenlerini açıkladı. 16 Şubat 2027'de Zürih'te yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde yankılanan bu darbe, dünya futbolunda yeni bir isyan dalgası başlatabilir.

Peki, Trump'ın karıştığı o uğursuz kırmızı kart olayının arkasındaki sır nedir, küçük federasyonlar neden FIFA'ya karşı ses çıkaramıyor ve Infantino'ya rakip olabilecek bir aday bulunabilecek mi?

«Trump müdahale etti ve kırmızı kart iptal edildi»: Tebas'ın sansasyonel ifşası

La Liga başkanının yönelttiği en ağır suçlamaların detayları:

«Futbol için bir utanç»: Javier Tebas, Gianni Infantino'nun FIFA'nın başındaki hakimiyetini sürdürmesini, spor değerlerinin ve adalet ilkelerinin ayaklar altına alınması olarak değerlendirdi;

Siyasetin hakemlik üzerindeki baskısı: Tebas'ı turnuva ticari haklarının satışından çok, siyasi elitlerin oyun sonuçlarına ve kararlara müdahale etmesi öfkelendiriyor: "Beni daha çok kırmızı kartla ilgili durum endişelendiriyor. ABD takımı oyuncusu, Trump'ın etkisi sayesinde oyundan atılmaktan kurtuldu," dedi yönetici;

Adaletsiz emsal: Eğer dünyanın güçlü siyasetçilerinin müdahalesiyle hakem kararları ve cezalar iptal edilirse, bu spor tarafsızlığının tamamen çöktüğünü gösterir.

«Paraya bağımlı federasyonlar ve korku»: Infantino sistemi nasıl çalışıyor?

Dünya futbolundaki sessizlik ve tekel mekanizmaları:

Mali bağımlılık tuzağı: Tebas, dünyadaki onlarca küçük ve orta ölçekli futbol federasyonunun sadece FIFA tarafından tahsis edilen yıllık sübvansiyon ve hibelerle ayakta kaldığını belirtti;

Sessizlik karşılığında para: La Liga başkanı, "Birçok federasyon kaynağa muhtaç ve FIFA'nın parasına bağımlı. Bu yüzden açıkça itiraz ederlerse finansmandan mahrum kalmaktan korkuyorlar," dedi;

Alternatif aday gerekliliği: Tebas'a göre, seçimleri tek bir kişinin mutlak şovuna dönüştürmemek için Infantino'ya karşı çıkabilecek, yenilikçi en az bir güçlü alternatif adayın ortaya çıkması şart.

Zürih — 2027: FIFA tahtı için mücadelede vakit var mı?

Önümüzdeki seçim süreci ve beklenen mücadele:

16 Şubat 2027 tarihi: FIFA başkanlığı için resmi seçimler, organizasyonun bir sonraki kongresi kapsamında İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılacak;

Avrupa'nın itirazı: Avrupa'nın önde gelen ligleri ve kulüpleri, Infantino'nun takvimleri aşırı sıkıştırmasından, yeni ticari turnuvalar icat etmesinden ve oyuncu sağlığını paraya değişmesinden uzun süredir rahatsız;

Reform imkanı: Tebas, seçime kadar hala vakit olduğunu hatırlatarak dünya futbol yönetimini özgür ve şeffaf rekabete izin vermeye çağırıyor.

Javier Tebas tarafından dile getirilen bu sert suçlamalar, spor ile büyük siyaset, özellikle de Trump faktörü arasındaki perdeyi araladı ve artık 2027 Zürih Kongresi'nin dünya futbolunun kaderini belirleyecek bir savaş alanı olacağı kesin.

Sizce Gianni Infantino'nun FIFA yönetiminde uzun yıllar kalması dünya futbolunun gelişimine hizmet ediyor mu, yoksa Javier Tebas'ın dediği gibi bu gerçek bir spor krizi ve utanç mı? Trump gibi güçlü siyasetçilerin futbol sahasına ve hakem kararlarına müdahale etmesini durdurmanın yolu nedir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük spor sahnesinin arkasındaki bu sansasyonel açıklama analizini tüm futbolseverler ve meslektaşlarınızla paylaşın!