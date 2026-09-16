Yamal kendisini Messi, Ronaldo ve Maradona ile kıyasladı — Lamine'nin sansasyonel itirafı

Dünya futbolunun yeni nesil lideri, Barcelona ve İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, futbol tarihinin büyük efsaneleri Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona ile kıyaslanması konusunda sansasyonel ve cesur bir açıklama yaptı. «The Touchline» dergisine verdiği röportajda 19 yaşındaki harika çocuk, milyonların idolü olan bu üç dehanın büyüklüğünü kabul ederken, futbol tarihinde kendi yaşında bu kadar çok ve önemli kupa kazanan başka bir oyuncu olmadığını açıkça vurguladı.

Geçen sezon Katalan kulübüyle La Liga şampiyonluğunu kazanan ve İspanya milli takımıyla Dünya Kupası altın madalyasına ulaşan genç yetenek, bu başarıların onu rehavete sürüklemeyeceğini, aksine tarihe adını yazdırmak için önünde binlerce hedef olduğunu belirtti. Peki, 19 yaşındaki Yamal'ın bu iddiasının arkasında hangi gerçekler var? Gerçekten Messi ve Ronaldo'nun gençlik dönemlerini geride bıraktı mı ve bu yaşta kazanılan şampiyonluklar ona «Ballon d'Or»u garanti eder mi?

«Messi, Ronaldo ve Maradona böyle kazanmadı»: Yamal'ın çarpıcı itirafı

İspanyol genç yıldızın dile getirdiği temel iddialar:

Tarihte görülmemiş başarı: Yamal, Messi, Cristiano ve Maradona gibi büyük efsaneleri takdir ederek: «Ancak bence, hiçbir zaman bu yaşta bu kadar çok başarıya ulaşan bir futbolcu olmamıştı» diyerek kendi nesli ve tarih için yeni bir rekor çıtası belirledi;

Pele'den sonraki fenomen: Uzmanlara göre, bu yaşta Dünya Kupası ve yerel lig şampiyonluğunu kazanma konusunda Yamal ancak efsanevi Pele ile kıyaslanabilir;

«Rehavete hakkım yok»: Birçok kişinin büyük kupaları kazandığı için hız keseceğini düşündüğünü reddeden futbolcu, gerçek futbol tarihinde kalıcı olmak için hala yapması gereken binlerce iş olduğunu ifade etti.

19 yaşında Dünya ve La Liga şampiyonluğu: Eşsiz kupa koleksiyonu

Genç yeteneğin kısa sürede elde ettiği başarılar:

Dünya Kupası altını: 19 yaşındaki kanat oyuncusu, İspanya milli takımının kilit ismi olarak dünya futbolunun zirvesine çıktı;

Barcelona ile La Liga tahtı: Kulüpte ilk 11'in değişmez lideri haline gelerek İspanya şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı;

Düzenli oyun pratiği ve goller: Sadece kupa sayısıyla değil, üst düzey maçlardaki golleri, asistleri ve çalımlarıyla da büyük sahneyi fethediyor.

Messi ve Ronaldo'nun 19 yaşı: Onlar neredeydi?

Tarihsel kıyas ve uzmanların dikkati:

Messi 19 yaşında: Lionel Messi 19 yaşında Barcelona'da yeni yeni ilk 11'e giriyor ve ilk şampiyonluklarını yaşıyordu, ancak milli takımla Dünya Kupası'nı kazanması için 16 yıl daha geçmesi gerekecekti;

Ronaldo 19 yaşında: Cristiano Ronaldo 19 yaşında Manchester United'da ilk adımlarını atıyor, Euro 2004 finalinde mağlubiyet gözyaşları döküyordu; ancak milli takımla dünya şampiyonu olma hayaline henüz ulaşamadı;

Yamal'ın yeni rekoru: Lamine Yamal'ın kulüp ve milli takım düzeyindeki en büyük kupaları 19 yaşında kazanması, onu modern futbolun en parlak fenomeni statüsüne taşıdı.

Lamine Yamal'ın bu cesur düşünceleri, sadece bugünkü başarılarla yetinmeyip Messi ve Ronaldo gibi on beş yıllık bir hegemonya kurmaya hazırlandığını gösteriyor.

Sizce 19 yaşında Dünya Kupası ve La Liga'yı kazanan Lamine Yamal, gerçekten Messi ve Ronaldo'nun gençlik dönemini geride bıraktı mı, yoksa bu kadar büyük kıyaslamalar için henüz erken mi? Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olabilir mi? Analitik yorumlarınızı aşağıya bırakın ve futbol dünyasındaki bu tartışmalı ve sansasyonel itirafı tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!