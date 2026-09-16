İran saldırıları sonrası ABD üsleri yıkımın eşiğinde: Askerler Beyaz Saray'ın sakladığı sırrı ifşa etti

Orta Doğu'daki gerilimin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri altyapısına verilen yıkıcı zararın boyutu ortaya çıktı. Saygın Amerikan televizyon kanalı CBS News'in yayınında, İran'ın füze ve drone saldırıları sonucunda ABD'nin stratejik askeri üslerinde meydana gelen hasarın en az 5 milyar dolar olduğu bildirildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen muvazzaf Amerikan askerleri ve subayları tarafından sağlanan özel fotoğraflar, Pentagon'un resmi raporlarının kamuoyundan nasıl büyük bir gerçeği gizlediğini gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan'dakiPrens Sultan Hava Üssü'nde uzun menzilli radar gözetleme uçağı olan değerli E-3 Sentry (AWACS) uçağının kuyruk kısmından doğrudan vurularak yandığı, Kuveyt'teki önemli kara üssü 'Camp Buehring'de ise kışlaların ve ağır teçhizatların küle döndüğü belirtildi. Pentagon Genel Müfettişi'nin Kongre'ye sunduğu gizli raporda, yaklaşık 60 uçağın ve yüzlerce stratejik binanın devre dışı kaldığı kabul edildi. Cephe hattındaki askerler ise Washington yönetimini, özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth'i sert bir dille eleştirerek, 'Gözlerimizi kapatıp yüzümüze gelen darbeleri kabul ediyoruz, üslerimizi koruyamıyoruz' diyerek açıkça isyan ediyor.

Peki, Pentagon 5 milyar dolarlık kaybı neden gizlemeye çalıştı, hangi ülkelerdeki üsler saldırıya uğradı ve Amerikan ordusunun hava savunması neden yetersiz kaldı?

'Parçalanmış AWACS ve yanmış üsler': Saldırı altındaki tesisler

CBS News'in yayınladığı anonim askerlere ait fotoğraflardaki temel detaylar:

Prens Sultan Hava Üssü (Suudi Arabistan): ABD Hava Kuvvetleri'nin en değerli stratejik keşif uçağı olan E-3 Sentry (AWACS) hava aracının kuyruk kısmı doğrudan darbe alarak gövdeden koptu ve uçak tamamen yanarak kül oldu;

'Camp Buehring' üssü (Kuveyt): ABD Kara Kuvvetleri'nin Orta Doğu'daki ana toplanma merkezinde kışlalar, askeri binalar ve ağır zırhlı araçlar hedef alınarak yok edildi;

'Camp Arifjan' kampı (Kuveyt): Üs bölgesindeki idari ve lojistik binalar ciddi zarar görerek faaliyetleri felç oldu;

8 ülkede yüzlerce hedef: Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki üslerde bulunan yüzlerce tesis füze ve drone saldırılarına maruz kaldı.

Pentagon raporu: 60 uçak ve 3,7 milyar dolarlık teçhizat yok edildi

Pentagon Genel Müfettişi'nin ABD Kongresi'ne sunduğu resmi veriler:

3,7 milyar dolarlık ilk kayıp: Rapora göre, 28 Şubat ile 30 Haziran arasındaki dönemde ABD ordusunun kaybettiği muharebe teçhizatı ve ekipman miktarı resmen 3,7 milyar doları buldu;

Yaklaşık 60 hava aracı: Saldırılar sonucunda savaş uçakları, keşif uçakları ve helikopterler dahil olmak üzere 60'a yakın hava aracı hasar gördü veya tamamen yok edildi;

5 milyar dolarlık gerçek boyut: Kaynaklar, üsleri onarma maliyetinin 5 milyar doları aşacağını, bu rakama devre dışı kalan çok karmaşık radar sistemlerinin onarım maliyetlerinin dahil edilmediğini vurguluyor;

Kamuoyundan gizlenen gerçek: Amerikan vatandaşlarının ve vergi mükelleflerinin tepkisinden korkan Beyaz Saray, bu felaket boyutundaki durumu uzun süre gizli tuttu.

'Gözlerimizi kapatıp darbe yiyoruz': Amerikalı askerlerin isyanı

Duruma öfkelenen askerlerin Washington'a sert itirazları:

'Bizi aptal yerine koyuyorlar': Üste görev yapan bir Amerikan askeri CBS News muhabirine, 'Bu üslerimize verilen korkunç bir zarar ve bunu halktan saklıyorlar. Biz sadece gözlerimizi kapatıp yüzümüze gelen darbeleri kabul ediyoruz' şeklinde beyanda bulundu;

Bakan Pete Hegseth eleştiri altında: 1 Mart'ta Kuveyt'in Shuayba limanına düzenlenen saldırıda 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği sırada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bunu 'önemsiz olay' olarak nitelendirmesi askerlerin öfkesini körükledi;

'Koruyamıyoruz, sadece izliyoruz': Savaşçılar üs savunmasının kalitesiz olduğunu açıkça belirterek, 'Biz oraları korumuyoruz, sadece üslerimizin nasıl yok edildiğini izlemek zorunda kalıyoruz' diyerek acı gerçeği dile getirdi.

Amerikalı askerlerin bu sarsıcı ifşaatları ve CBS News yayını aracılığıyla gösterilen fotoğraflar, ABD'nin Orta Doğu'daki yenilmez askeri güç efsanesine ciddi zarar verdi ve Kongre'de yeni mali ve siyasi tartışmaları başlattı.

Sizce, dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olan ABD'nin kendi üslerini ve 60'a yakın uçağını basit drone ve füzelerden koruyamaması ne anlama geliyor; Amerikan hava savunma sistemi zayıfladı mı? Beyaz Saray ve Pentagon'un kendi askerlerinin ölümünü ve milyarlarca dolarlık kaybı gizlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya jeopolitiğindeki bu sarsıcı askeri ifşayı tüm siyaset ve analiz meraklılarına ulaştırın!