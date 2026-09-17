Ruzikul Berdiyev Bahreyn'deki maçın ardından gazetecilerin sorularına sert yanıt verdi

·4·Spor
Ruzikul Berdiyev Bahreyn'deki maçın ardından gazetecilerin sorularına sert yanıt verdi

Asya Şampiyonlar Ligi 2'nin açılış maçında Bahreyn şampiyonu Al Khalidiya'ya konuk olan Karshi ekibi Nasaf, deplasmandan 0-0'lık önemli bir beraberlikle döndü. Ancak Süper Lig'deki üretken ve parlak oyunlarıyla taraftarlarını alıştıran Karshi ekibinin Bahreyn'de savunmaya çekilmesi ve 90 dakika boyunca sadece iki pozisyon yaratması basın mensupları arasında sert sorulara yol açtı. Maç sonu düzenlenen resmi basın toplantısında Nasaf teknik direktörü Ruzikul Berdiyev açık ve dürüst itiraflarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, takımın vaktinin çoğunu yerel zorlu iklimle mücadele ederek geçirdiğini kabul ederken, 'bunu bir bahane olarak kullanma niyetinde olmadığını' kesin bir dille ifade etti. Berdiyev, forvetlerin yavaş ve etkisiz oyununu sert bir şekilde eleştirdi ve Bahreyn'e kadrodaki ciddi eksikliklerle gelmelerinin oyun kalitesini doğrudan etkilediğini açıkladı. Peki, 'Ejderhalar' neden top kontrolünü rakibe bıraktı, hücum hattındaki krizin sebebi ne ve Berdiyev bir sonraki turda neleri değiştirecek?

“Savunmada iyiydik ama hücumda aksadık”: Berdiyev'in ilk değerlendirmesi

Teknik direktörün Bahreyn'deki zorlu mücadele hakkındaki görüşleri:

  • Zorlu deplasman: Uzman, mücadelenin rakip sahada ve elverişsiz koşullarda geçtiğini, buna rağmen deplasmanda 1 puan almanın olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı;

  • Savunma disiplini: Ruzikul Berdiyev savunma hattının kendisine verilen görevi kusursuz yerine getirdiğini ve kalesini gole kapattığını belirtti;

  • Düşük temponun sebebi: Havanın aşırı nemli ve sıcak olması nedeniyle her iki takımın da yüksek tempo sergileyemeyeceğinin maç başlamadan önce belli olduğunu ifade etti;

  • Makul beraberlik: Oyunun genel görüntüsü ve dinamiğinin aslında beraberliğe gittiği ve 0-0'lık sonucun adil olduğu kaydedildi.

“Neden savunmaya çekildik?”: İklim ve kadrodaki büyük eksiklikler

Gazetecilerin hücum futbolunun kaybolmasına yönelik eleştirel sorularına yanıtlar:

  • Rakibin iklime uyumu: Ev sahibinin bu koşullarda oynamaya alışkın olması nedeniyle top kontrolünü elinde tuttuğu, Nasaf'ın ise risk almadan temkinli savunmayı seçtiği belirtildi;

  • Kontratakların sonuçsuz kalması: Teknik direktör, hızlı hücuma çıkma talimatı verilmesine rağmen son paslarda ve hücumu geliştirme aşamasında çok fazla hata yapıldığını gizlemedi;

  • “Tam kadro gelmedik”: Teknik direktör, takımın kilit oyuncularının sakatlığı ve eksiklikler nedeniyle Bahreyn'e ideal olmayan bir kadroyla geldiklerini ve bunun oyun hızını olumsuz etkilediğini açıkladı.

“Hava durumunu bahane etmiyoruz!”: Forvetlere sert eleştiri

Ligdeki 6-2'lik skor ile ACL-2'deki sadece 2 pozisyon arasındaki farka dair teknik direktörün yaklaşımı:

  • Bahanesiz gerçek: “Elbette sebep sadece hava durumu değil. Bunu bahane etmiyoruz. Asıl sorun, hücumdaki görevlerin tam olarak yerine getirilmemesiydi” diyerek Berdiyev öğrencilerini uyardı;

  • Aktivite ve keskinlik eksikliği: İleri uç oyuncularının rakip ceza sahası içinde yeterince etkili ve agresif olamaması nedeniyle tehlikeli pozisyon sayısının ciddi oranda düştüğü belirtildi;

  • Yorgunluk ve dar rotasyon: Nasaf'ın son maçlarda aynı kadroyla sahaya çıkması nedeniyle lider oyuncularda fiziksel yorgunluk belirtilerinin görülmeye başlandığı ifade edildi.

Ruzikul Berdiyev'in bu tarafsız ve talepkar analizi, teknik heyetin durumu doğru değerlendirdiğini gösterdi. Şimdi tüm dikkatler, 14 Ekim'de Karshi'de BAE ekibi Al Wahda'ya karşı oynanacak 2. tur maçına çevrildi.

Sizce Ruzikul Berdiyev'in Bahreyn'deki taktiği -hücumu feda edip 1 puanı garantilemek- doğru bir karar mıydı, yoksa Nasaf kadrodaki eksikliklere rağmen galibiyet için risk almalı mıydı? 14 Ekim'de Karshi'de Al Wahda ile oynanacak maçta 'Ejderhalar'ın hücum hattı sözünü söyleyebilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun ACL-2 sahnesindeki perde arkası gerçeklerini tüm Nasaf taraftarları ve arkadaşlarınızla paylaşın!

NasafRuzikul BerdiyevAsya Şampiyonlar Ligi 2Al KhalidiyaÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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