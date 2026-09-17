Avrupa, çocuklar için sosyal medyayı sert şekilde kısıtlayan kararı duyurdu

Avrupa kıtası, dünya genelinde dijital güvenlik ve çocukların ruh sağlığını koruma konusunda tarihteki en kararlı ve sert adımı attı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, milyonlarca ailenin hayatını kökten değiştirecek kapsamlı yeni kuralları resmen açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği topraklarında 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması tamamen yasaklanacak, 15 yaşından küçüklere ise bağımsız kişisel hesap açma izni verilmeyecek. 13 ile 15 yaş arasındaki gençler, artık sadece ebeveyn veya vasi denetiminde, özellikleri kısıtlanmış ve günlük sadece 1 saatlik kullanım süresi tanımlanmış özel profilleri kullanabilecekler.

15 ile 18 yaş arasındaki gençler için ise küresel platformlarda zorunlu güvenli tasarım ve modun uygulanması şart koşuluyor. Konuşmasında Big Tech (büyük teknoloji şirketleri) devlerine açık bir çağrıda bulunan Von der Leyen, devlerin kontrolsüz gücü karşısında geri adım atmayacaklarını; çocukları bağımlı hale getiren algoritmalar ve yapay zeka yardımıyla kız çocuklarının görsellerinin uygunsuz şekilde değiştirilmesi gibi iğrenç tehlikelere son vermenin vaktinin geldiğini kesin bir dille vurguladı.

Peki, Avrupa'nın bu devrim niteliğindeki girişimi sosyal medya platformlarının faaliyetlerine nasıl bir darbe vuracak, ebeveynler çocuklarını sanal bağımlılıktan kurtarabilecek mi ve bu kısıtlamalar tüm dünyaya, biz dahil, yayılacak mı?

«Çocukluğu Koruma Yasası»: Yaş gruplarına göre yeni katı kısıtlamalar

Avrupa Komisyonu'nun uygulamaya koyduğu yeni sistemin temel gereklilikleri:

13 yaş altı — mutlak yasak: Küçük yaştaki çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması ve bunları kullanması yasal olarak tamamen yasaklanacak;

13–15 yaş arası için «1 saatlik limit»: Bu yaş aralığındaki gençler, sadece ebeveyn veya yasal vasi denetiminde, fonksiyonları kısıtlı ve günlük 1 saatlik kullanım sınırı olan özel bir hesap kullanabilecekler;

15 yaşına kadar kişisel hesap yok: Bağımsız, denetimsiz ve gizli profiller oluşturulmasına kesin veto konulacak;

15–18 yaş arası için özel mod: Büyük gençler için Meta, TikTok ve diğer ağlar, güvenli bir arayüz ve psikolojik açıdan korunan algoritmik bir mod sağlamak zorunda kalacak;

Yapay zeka kalkanı: Yapay zeka yardımıyla kız çocuklarının ve çocukların fotoğraflarının müstehcen ve utanç verici görsellere dönüştürülmesine karşı en ağır cezai yaptırımlar belirlenecek.

«Big Tech bağımlılığına müsamaha göstermeyeceğiz!»: Von der Leyen'in sert açıklaması

Avrupa Komisyonu başkanının Silikon Vadisi devlerine yönelik uyarıları:

«Durdurulamaz bir güç değil»: «Pek çok büyük teknoloji şirketinin gücünün aşırı üstün ve durdurulamaz olduğunu düşündüğünün farkındayım. Ancak buna katılmıyorum», diyerek devlet denetiminin üstünlüğü vurgulandı;

Bağımlılıkla mücadele: Sosyal medya platformlarının çocukları saatlerce ekrana kilitleyen «dopamin tuzakları» ve toksik özelliklerine son verilmesi gerektiği belirtildi;

Aşırı içeriklere kısıtlama: Algoritmaların çocukları ve gençleri giderek radikalleşmeye, şiddete ve psikolojik çöküntüye sürükleyen tehlikeli içeriklere çekmesine müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi;

Çocuk sağlığı öncelikli: Platformların ticari çıkarları, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminden üstün tutulamaz.

Küresel dijital devrim: Bu karar dünyayı neden değiştirecek?

Uzmanların bu yeni Avrupa girişimi hakkındaki analitik sonuçları:

Yeni dünya standardı: Genellikle Avrupa Birliği'nde kabul edilen katı dijital yasalar (GDPR gibi) daha sonra tüm dünyada küresel bir norm haline gelir;

Platformlar için ciddi kayıp: Milyonlarca genç kullanıcının kısıtlanması, Big Tech devlerinin reklam gelirlerine ve günlük aktivite göstergelerine ağır bir darbe vuracak;

Aileler ve ebeveyn denetimi: Yeni sistem, ebeveynlere çocuklarının sanal ortamını yönetmeleri ve onları internet zorbalığı ile siber tehditlerden korumaları için güçlü bir yasal mekanizma sunuyor.

Avrupa'nın bu cesur ve sert girişimi, dijital dünyayı çocuklar için güvenli bir alan haline getirme yolunda atılmış en büyük tarihi adımlardan biri oldu.

Sizce, Özbekistan'da da 13-15 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımına günlük 1 saatlik kısıtlama veya mutlak yasak getirme vakti geldi mi? Big Tech şirketleri bu kısıtlamaları aşmanın bir yolunu bulacak mı yoksa devletlerin önünde boyun eğmek zorunda mı kalacaklar? Analitik görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve çocukların geleceği ile eğitimiyle doğrudan ilgili olan bu önemli haber analizini tüm ebeveynler, yakınlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!