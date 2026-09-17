Sudan'da altın madeni çöktü: can kayıpları var

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki Al-Zara altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 67 kişi hayatını kaybetti. Onlarca madencinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili haber bugün Sudan Tribune tarafından duyuruldu.

Olay, Al-Nuhud şehri yakınlarındaki madende gerçekleşti. İlk etapta 67 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmiş olsa da, daha sonra yerel kaynaklar 82 cesedin çıkarıldığını açıkladı. Bu nedenle ölü sayısı henüz netleşmiş değil.

Çökmenin, son günlerde yağan şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın yumuşamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak olayın kesin nedeni henüz doğrulanmadı.

Kurtarma çalışmaları zorlu koşullar altında yürütülüyor. Maden sahasında özel ekipman ve güvenlik araçlarının yetersizliği nedeniyle enkaz altındakileri arama çalışmalarının güçlükle ilerlediği ifade ediliyor.

Al-Zara madeninin bulunduğu bölge Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolünde. Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin silahlı çatışmaların sürdüğü bölgelerindeki güvenlik standartlarını karşılamayan kaçak madenlerde çalışmanın büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Sudan'da altının büyük bir kısmı küçük ölçekli ve kaçak madenlerde çıkarılıyor. Bu tür madenlerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle çökmelerin sık sık yaşandığı belirtiliyor.