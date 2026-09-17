Sudan'da altın madeni çöktü: can kayıpları var

·0·Dünya
Sudan'da altın madeni çöktü: can kayıpları var

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki Al-Zara altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 67 kişi hayatını kaybetti. Onlarca madencinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili haber bugün Sudan Tribune tarafından duyuruldu.

Olay, Al-Nuhud şehri yakınlarındaki madende gerçekleşti. İlk etapta 67 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmiş olsa da, daha sonra yerel kaynaklar 82 cesedin çıkarıldığını açıkladı. Bu nedenle ölü sayısı henüz netleşmiş değil.

Çökmenin, son günlerde yağan şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın yumuşamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak olayın kesin nedeni henüz doğrulanmadı.

Kurtarma çalışmaları zorlu koşullar altında yürütülüyor. Maden sahasında özel ekipman ve güvenlik araçlarının yetersizliği nedeniyle enkaz altındakileri arama çalışmalarının güçlükle ilerlediği ifade ediliyor.

Al-Zara madeninin bulunduğu bölge Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolünde. Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin silahlı çatışmaların sürdüğü bölgelerindeki güvenlik standartlarını karşılamayan kaçak madenlerde çalışmanın büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Sudan'da altının büyük bir kısmı küçük ölçekli ve kaçak madenlerde çıkarılıyor. Bu tür madenlerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle çökmelerin sık sık yaşandığı belirtiliyor.

Al-ZaraAl-NuhudRSFSudan Doktorlar AğıMaden Kazası
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Kuzey Koreya'nın nükleer statüsü ebedidir»: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Batı'ya sert tokat«Kuzey Koreya'nın nükleer statüsü ebedidir»: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Batı'ya sert tokatBugün, 09:38“Lahey'de ses getiren dava”: Türkiye, Ukrayna'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti“Lahey'de ses getiren dava”: Türkiye, Ukrayna'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettiBugün, 09:34Trump'tan yeni sansasyonel açıklama: İran ile savaşın sona erdiğini duyurduTrump'tan yeni sansasyonel açıklama: İran ile savaşın sona erdiğini duyurduBugün, 09:29Emekli olmasına rağmen oğlunun evi için çalışmak zorunda kaldıEmekli olmasına rağmen oğlunun evi için çalışmak zorunda kaldıBugün, 08:33Havai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldıHavai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldıBugün, 08:20Gazeteci beş ayıyı 5.500 mil uzağa taşıdıGazeteci beş ayıyı 5.500 mil uzağa taşıdıBugün, 01:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı