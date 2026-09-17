«Savunmayı bilmeyen bir takım»: Capello, Milan'ın utanç verici mağlubiyetini değerlendirdi

Avrupa Ligi'nin 1. haftasında efsanevi San Siro'da Portekiz kulübü Benfica'ya karşı 0-2'lik skorla sezonun ilk acı mağlubiyetini alan Milan üzerindeki eleştiri fırtınası daha da şiddetlendi. Rossoneri'nin sergilediği zayıf ve dağınık oyun sadece taraftarları kızdırmakla kalmadı, aynı zamanda dünya futbolunun efsanelerinin de sert tepkilerine yol açtı. Milan ile birçok tarihi başarıya imza atan ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, takımın mevcut durumunu acımasızca analiz ederek yerden yere vurdu.

Takımın yönetimi ve teknik felsefesini ciddi şekilde sorgulayan Capello, sistemdeki göz boyamayı şu sözlerle ifşa etti: «Amorim pres yapmaktan ve rakip sahada topu kazanmaktan bahsediyor. Rakip agresif oynadı ancak bugün Milan'da böyle bir oyun görmedik. Bu takım hiçbir yenilik sunmadı, savunmalarında ciddi sorunlar var. Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı çünkü takım savunma yapmayı hiç bilmiyor!»

Peki, Fabio Capello'nun bu denli sert çıkışının arkasında yatan asıl sebep ne? Milan savunmasındaki dengesizlik kulübü yeni bir kriz girdabına mı sürüklüyor ve Avrupa Ligi'ndeki bu başarısızlığın ardından yönetim ne gibi radikal kararlar alabilir?

«Savunmayı bilmeyen bir takım»: Capello'nun sert itirafı

Ünlü İtalyan teknik direktörün basına verdiği acımasız değerlendirmeler:

«Kağıt üzerinde pres»: Capello, Amorim'in felsefesindeki yüksek pres ve rakip sahada top çalma fikrinin Benfica maçında tamamen işlemediğini, ev sahibinin rakibin agresifliği karşısında teslim olduğunu belirtti;

Savunmada felaket: Uzman, Milan'ın Şampiyonlar Ligi biletini kaçırmasını doğrudan savunma kültürünün eksikliğiyle ilişkilendirdi;

Kontrataklarda zayıflık: Benfica her hızlı atağa çıktığında, Milan'ın savunma hattı ve ön liberosunun dağıldığı özellikle vurgulandı;

Dengesizlik: Fabio Capello, takımın yeni taktiksel değişimler göstermek yerine sahada eski ve karmaşık sorunların içinde boğulduğunu vurguladı.

San Siro'da soğuk duş: Avrupa Ligi'nde 0-2'lik mağlubiyet

Milan'ın sezonun ilk darbesini alışı:

Lukebakio ve Kaminski'nin golleri: 16. dakikada Dodi Lukebakio ve 53. dakikada Jakub Kaminski'nin golleri, İtalyan devini kendi evinde nakavt etti;

Etkisiz yıldızlar: İkinci yarıda Pulisic, Saelemaekers ve Adrien Rabiot gibi oyuncuların oyuna girmesi bile rakibin sağlam kalesini yıkmaya yetmedi;

Taraftar tepkisi: Kendi evinde gol atamayan ve savunmada büyük hatalar yapan takım, tribünler tarafından ıslıklarla uğurlandı.

Milan krizi: Capello haklı mı?

Spor analistlerinin Rossoneri'nin geleceğine dair sonuçları:

Taktiksel uyumsuzluk: Takım ileri çıkmaya çalışırken arka hatta büyük boşluklar bırakıyor, bu da her deneyimli Avrupa kupası takımı için hazır bir hediye niteliğinde;

Psikolojik çöküş: Sezonun ilk resmi mağlubiyeti, takımın iç atmosferine ve oyuncuların özgüvenine darbe vurabilir;

Gelecek tur hedefi: Avrupa Ligi grubunda puan kaybı serisini durdurmak için teknik heyet savunma merkezini yeniden gözden geçirmek zorunda.

Fabio Capello'nun bu sert ve tarafsız eleştirisi Milan için ciddi bir uyarı oldu; eğer takım savunmadaki dengeyi hızla kuramazsa, bu sezon da kulüp için başarısız bir yıl olarak tarihe geçebilir.

Sizce Fabio Capello'nun «Milan savunma yapmayı bilmiyor ve Şampiyonlar Ligi'ne çıkmayı hak etmiyordu» sözleri yüzde 100 doğru mu, yoksa durumu abartıyor mu? Rossoneri bu sezon Avrupa Ligi'nde play-off'a kalıp kupa için savaşabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Milan hakkındaki bu sıcak eleştirel analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!