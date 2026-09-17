İngiltere Lig Kupası'nda Son 16 Turu Kuraları Çekildi: Finale Yakışır Süper Eşleşme!

İngiliz futbolunda kupa heyecanı zirveye ulaşıyor. Lig Kupası'nda (Carabao Cup) gergin ve sürprizlerle dolu 3. tur maçlarının sona ermesiyle birlikte, turnuvanın son 16 turu için kura çekimi resmen yapıldı. Kura sonuçları taraftarlara gerçek bir dev eşleşme hediye etti: Bu turun merkez mücadelesinde iki ezeli dev; Liverpool ve Londra temsilcisi Chelsea, erken bir aşamada karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz turda Old Trafford'da Manchester Unitedtakımını süper bir geri dönüşle turnuva dışına iten Brighton ise son 16 turunda, Manchester City ile Norwich eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Londra'nın bir diğer iddialı ekibi Arsenal'in kurası ise nispeten daha kolay oldu: Topçular, deplasmanda mütevazı Fleetwood Town'a konuk olacak. Ayrıca Everton-Newcastle ve Bournemouth-Aston Villa arasındaki eşleşmelerin de kupa mücadelesini alevlendireceği kesin. Hatırlatmak gerekirse, turnuvanın son şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City olup, geçen sezon finalde Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanmışlardı.

Peki, Anfield ve Stamford Bridge sahipleri arasındaki bu kanlı savaşta hangi takım çeyrek finale yükselecek, Brighton Manchester'ın diğer devine karşı da bir sürpriz hazırlayabilecek mi ve kupanın ana favorileri kimler?

Lig Kupası Son 16 Turu: 8 Eşleşmenin Tam Listesi

Kura sonuçlarına göre son 16 turunda oluşan eşleşmeler:

Liverpool — Chelsea: Turun en korkutucu süper eşleşmesi; kazanan takım otomatik olarak kupanın ana favorisi haline gelecek.

Manchester City / Norwich — Brighton: MU'yu kupadan eleyen inatçı martılar, şimdi son şampiyona karşı savaşa hazırlanıyor.

Fleetwood Town — Arsenal: Mikel Arteta'nın öğrencileri, alt lig temsilcisine karşı oynanacak maçta as kadrodaki yıldızlarını dinlendirme şansına sahip.

Everton — Newcastle: Premier Lig'in fiziksel ve taktiksel açıdan tavizsiz iki temsilcisi arasındaki merkez mücadele.

Bournemouth — Aston Villa: Unai Emery'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda kupa yürüyüşünü sürdürmek için ter dökecek.

Sunderland — Brentford: Championship ve Premier Lig ekipleri arasındaki sert ve açık bir mücadele.

Fulham — Crystal Palace: Başkent Londra'nın iki takımı arasında geçecek prensip derbisi.

Bradford — Peterborough: Turnuvanın sürpriz takımları olarak görülen iki mütevazı kulüp, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

Merkez Mücadele Analizi: Liverpool ve Chelsea'nin tek bilet savaşı

Son 16 turunun zirvesi hakkında önemli noktalar:

İngiliz Klasiği: Son yıllarda yerel kupa finallerinde sıkça karşılaşıp dramatik penaltı serileri sunan iki dev, bu kez çok erken bir aşamada, son 16 turunda birbirini elemek zorunda.

Teknik Direktör Rotasyonu: Her iki kulüp için de Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig ana öncelik olduğundan, hangi teknik direktörün yedek oyunculara daha fazla güveneceği maçın kaderini belirleyecek.

Chelsea'nin İntikam Planı: Geçmiş turnuvalardaki acı mağlubiyetlerin ardından Londra ekibinin, Merseyside temsilcisini kupadan elemek için maksimum agresif bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Son Şampiyon City ve Turnuva Entrikası

Turnuvanın tarihsel bağlamı ve beklentiler:

Manchester City'nin savunması: Geçen sezon finalde Arsenal'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran City, bu kez de şampiyonluğu kimseye kaptırmamakta kararlı.

Sürprizlere Kapı Açık: Manchester UnitedManchester Unitedtakımının turnuvadan erken elenmesi, orta sıra ve alt lig kulüpleri için Wembley'e kadar ulaşma şansını artırdı.

Hızlı Format: Tek maç üzerinden oynanan son 16 turunda beraberlik durumunda doğrudan penaltılara gidilmesi, sürpriz sonuç ihtimalini daha da artırıyor.

İngiltere Lig Kupası'nın bu kura çekimi, futbolseverlere sonbaharın en şiddetli, dramatik ve gol dolu akşamlarını yaşatacak.

Sizce Liverpool-Chelsea süper maçında hangi takımın çeyrek finale çıkma şansı daha yüksek ve Brighton, Manchester City'yi de eleyebilir mi? Turnuvanın son şampiyonu City bu yıl unvanını koruyabilecek mi yoksa kupa başka bir deve mi gidecek? Analitik tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, İngiliz futbolundaki bu sıcak kura detaylarını tüm Premier Lig taraftarlarıyla paylaşın!