Kylian Mbappe, Ceuta'daki durumla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, Elche maçı öncesinde Ceuta şehrine destek amaçlı hazırlanan tişörtteki yazıyı gizlemesiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Diario AS'ın haberine göre, Fransız forvetin takım arkadaşları Vinicius Junior ve Ibrahima Konate ile birlikte maç öncesi seremonisinde tişörtteki yazıyı kısmen kapatması, İspanyol medyası ve kamuoyunda sert eleştirilere yol açmıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Liga kapsamında oynanan Elche - Real Madrid maçı öncesinde her iki takım temsilcisi, Temmuz ayında Fas'tan gelen kitlesel göç akınının ardından İspanyol yerleşimindeki insani duruma dikkat çekmek amacıyla bir iş grubunun girişimiyle düzenlenen "Hepimiz Ceuta'lıyız" yazılı tişörtleri giymeyi kabul etmişti. Ancak futbolcuların hareketi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Futbolcunun açıklaması

Çarşamba günü basına verdiği röportajda Kylian Mbappe, yaşanan olaya açıklık getirerek bu kararın kulüp düzeyinde alındığını ve futbolcuların buna uymak zorunda kaldığını vurguladı., dedi futbolcu.

Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan forvet, Ceuta halkına olan sempatisini dile getirerek şunları söyledi: "Sporcu olmadan önce bir insanım ve Ceuta'daki tüm mağdurlarla tam bir dayanışma içindeyim".

Aynı zamanda Kylian Mbappe, göç sürecinde hayatını kaybedenleri ve zor şartlar altında yaşayan herkesi desteklemek istediğini ekledi. Ona göre bu oldukça karmaşık bir durumdu, çünkü bazıları bunu Ceuta halkına karşı bir hareket olarak algılayabilirdi ancak niyetinin tamamen farklı olduğunu belirtti.

Tartışmanın geniş kapsamlı etkileri

Futbolcu, tartışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunarak, bir acıyı diğerinden üstün tutmak istemediğini vurguladı. Dünyadaki insanların acı çekmesinin kendisini derinden üzdüğünü ve herkese barış ve olumlu bir mesaj göndermeyi amaçladığını ifade etti.

Bu siyasi karmaşıklıklar, İspanya ligindeki diğer maçlara da yansıdı. Özellikle çocukken İspanya'ya taşınan Real Betis orta sahası Faslı Abde Ezzalzouli de, Villarreal maçı öncesinde benzer bir etkinlikte yer aldığı için kendi ülkesindeki taraftarlar tarafından eleştirildi. Futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tişörtte herhangi bir siyasi amaç olmadığını ve bunun Faslılara karşı bir saygısızlık olmadığını belirterek özür dilemeyeceğini kesin bir dille ifade etti.