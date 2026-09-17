Kylian Mbappe, Ceuta'daki durumla ilgili eleştirilere yanıt verdi

·4·Spor
Kylian Mbappe, Ceuta'daki durumla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, Elche maçı öncesinde Ceuta şehrine destek amaçlı hazırlanan tişörtteki yazıyı gizlemesiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Diario AS'ın haberine göre, Fransız forvetin takım arkadaşları Vinicius Junior ve Ibrahima Konate ile birlikte maç öncesi seremonisinde tişörtteki yazıyı kısmen kapatması, İspanyol medyası ve kamuoyunda sert eleştirilere yol açmıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Liga kapsamında oynanan Elche - Real Madrid maçı öncesinde her iki takım temsilcisi, Temmuz ayında Fas'tan gelen kitlesel göç akınının ardından İspanyol yerleşimindeki insani duruma dikkat çekmek amacıyla bir iş grubunun girişimiyle düzenlenen "Hepimiz Ceuta'lıyız" yazılı tişörtleri giymeyi kabul etmişti. Ancak futbolcuların hareketi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Futbolcunun açıklaması

Çarşamba günü basına verdiği röportajda Kylian Mbappe, yaşanan olaya açıklık getirerek bu kararın kulüp düzeyinde alındığını ve futbolcuların buna uymak zorunda kaldığını vurguladı. "Bunu insanların anlaması için net bir şekilde açıklamak istiyorum", dedi futbolcu.

Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan forvet, Ceuta halkına olan sempatisini dile getirerek şunları söyledi: "Sporcu olmadan önce bir insanım ve Ceuta'daki tüm mağdurlarla tam bir dayanışma içindeyim".

Aynı zamanda Kylian Mbappe, göç sürecinde hayatını kaybedenleri ve zor şartlar altında yaşayan herkesi desteklemek istediğini ekledi. Ona göre bu oldukça karmaşık bir durumdu, çünkü bazıları bunu Ceuta halkına karşı bir hareket olarak algılayabilirdi ancak niyetinin tamamen farklı olduğunu belirtti.

Tartışmanın geniş kapsamlı etkileri

Futbolcu, tartışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunarak, bir acıyı diğerinden üstün tutmak istemediğini vurguladı. Dünyadaki insanların acı çekmesinin kendisini derinden üzdüğünü ve herkese barış ve olumlu bir mesaj göndermeyi amaçladığını ifade etti.

Bu siyasi karmaşıklıklar, İspanya ligindeki diğer maçlara da yansıdı. Özellikle çocukken İspanya'ya taşınan Real Betis orta sahası Faslı Abde Ezzalzouli de, Villarreal maçı öncesinde benzer bir etkinlikte yer aldığı için kendi ülkesindeki taraftarlar tarafından eleştirildi. Futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tişörtte herhangi bir siyasi amaç olmadığını ve bunun Faslılara karşı bir saygısızlık olmadığını belirterek özür dilemeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaCeutaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona sezona rekorlarla başladıHansi Flick yönetimindeki Barcelona sezona rekorlarla başladıBugün, 14:15“Dünyanın en iyi kulübünü kuruyoruz!”: Arsenal teknik direktöründen sansasyonel açıklama“Dünyanın en iyi kulübünü kuruyoruz!”: Arsenal teknik direktöründen sansasyonel açıklamaBugün, 13:38Mario Balotelli İtalyan futbolundaki derin krizin gerçek kökenini ifşa ettiMario Balotelli İtalyan futbolundaki derin krizin gerçek kökenini ifşa ettiBugün, 13:32«Savunmayı bilmeyen bir takım»: Capello, Milan'ın utanç verici mağlubiyetini değerlendirdi«Savunmayı bilmeyen bir takım»: Capello, Milan'ın utanç verici mağlubiyetini değerlendirdiBugün, 13:28İngiltere Lig Kupası'nda Son 16 Turu Kuraları Çekildi: Finale Yakışır Süper Eşleşme!İngiltere Lig Kupası'nda Son 16 Turu Kuraları Çekildi: Finale Yakışır Süper Eşleşme!Bugün, 13:19«Bobur Arena»da merkez mücadelesi: Özbekistan Süper Ligi'nde 22. hafta başlıyor«Bobur Arena»da merkez mücadelesi: Özbekistan Süper Ligi'nde 22. hafta başlıyorBugün, 13:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası