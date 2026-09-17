Hansi Flick yönetimindeki Barcelona sezona rekorlarla başladı

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Hansi Flick yönetimindeki Barcelona sezona rekorlarla başladı

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sezona muhteşem bir başlangıç yaparak kulüp tarihinin en iyi sonuçlarını kaydetti ve hücum potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyuyor. Racing Santander karşısında alınan 7-2'lik farklı galibiyet, Katalanların bu sezonki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı ve takımın oyununda yeni bir dönemin başladığını gösterdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ESPN'in verilerine göre, Alman teknik adam yönetimindeki Barcelona, La Liga ve Şampiyonlar Ligi kapsamındaki ilk yedi maçının tamamını kazanarak mutlak bir rekor kırdı. Kulüp daha önce tarihinde sezona en fazla altı maçlık galibiyet serisiyle başlamıştı. Bu sonuç daha önce 1929-1930, 1960-1961 ve 2018-2019 sezonlarında kaydedilmişti.

Gol yağmuru ve hücum futbolu

Katalan kulübü, iç sahadaki güven verici oyununu uluslararası arenadaki büyük galibiyetlerle başarıyla birleştiriyor. Özellikle Feyenoord kalesine atılan beş cevapsız golün ardından, Racing Santander maçında rakip filelere tam yedi gol gönderildi. Sonuç olarak, takımın ilk yedi maçta attığı gol sayısı 33'e ulaştı.

ESPN'in bildirdiğine göre, bu Barcelona tarihinde ilk kez bir sezonun ilk yedi maçında 30'dan fazla gol atılması anlamına geliyor. Hansi Flick'in takımı, rakiplerine maçın başından itibaren baskı kurarak karşılaşmanın kaderini erkenden belirlemeye çalışıyor. Takımın oynadığı yedi maçta skoru açan tek rakip Rayo Vallecano oldu.

Raphinha ve Lionel Messi rekorları

Hansi Flick'in taktiğinde sahte dokuz numara rolünde oynayan Raphinha, takımın ana hücum silahı haline geldi. Racing Santander kalesine üç gol atan Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda gol sayısını 11'e çıkardı.

Bu üretkenlik, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kulüp efsaneleri arasına taşıdı. ESPN'in belirttiğine göre Raphinha, Lionel Messi'den sonra (2017-2018 sezonunda) La Liga'nın ilk altı maçında dokuz gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Pichichi ödülü yarışında Real Madrid forveti Kylian Mbappé'nin iki gol önünde yer alıyor.

Son 60 yıllık tarihe bakıldığında, Barcelona formasıyla sezonun ilk yedi maçında en az dokuz gol atma başarısını sadece Lionel Messi ve Ronaldo Nazario göstermişti. Raphinha sadece golleriyle değil, Levante maçındaki gibi kritik asistleriyle de takımın galibiyetlerine büyük katkı sağlıyor.

BarcelonaHansi FlickRaphinhaLa LigaŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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