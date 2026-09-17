«Bobur Arena»da merkez mücadelesi: Özbekistan Süper Ligi'nde 22. hafta başlıyor

·2·Spor
«Bobur Arena»da merkez mücadelesi: Özbekistan Süper Ligi'nde 22. hafta başlıyor

Özbekistan milli şampiyonası Süper Lig'de sonbaharın belirleyici maçları en ateşli ve tavizsiz dönemine girdi. Bugün, 17 Eylül'de 8 zorlu karşılaşmayı içeren 22. hafta maçları resmen başlıyor. Bu hafta sadece şampiyonluk ve madalya mücadelesi için değil, aynı zamanda kümede kalma savaşı veren takımların kaderi için de büyük önem taşıyor. Haftanın perdesi bugün Namangan'da açılıyor: Vadinin en güçlü kulüplerinden biri olan Navbahor, kendi sahasında hücumcu ve inatçı Dinamo'yu konuk ediyor.

Haftanın asıl zirve noktası ise 20 Eylül Pazar gününe denk geliyor: Vadide Andijon kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi deplasmanından dönen Nasaf'a karşı «Bobur Arena»da gerçek bir savaş verirken, Taşkent'te başkent ekibi Lokomotiv, Fergana'nın Neftchi takımıyla puan mücadelesine çıkacak. Paxtakor, Bunyodkor ve OKMK'nın yer aldığı karşılaşmalar da haftanın heyecanını zirveye taşıyor.

Peki, Navbahor Namangan'da Semerkant kulübünü dize getirebilecek mi, Nasaf Bahreyn'deki zorlu deplasman sonrası Andijon'da toparlanabilecek mi ve 22. hafta puan durumunda ne gibi büyük değişikliklere yol açacak?

«Namangan'daki açılış maçı»: 22. haftanın ilk perdesi

17 Eylül'de taraftarları bekleyen ana olay:

  • 18:00. Navbahor — Dinamo: Taraftarlarla dolup taşan Namangan'daki «Merkez» stadyumunda oynanacak maç; ev sahibi ekip üst sıralar için sadece galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, Semerkant ekibinin her türlü dev takıma sürpriz yapabilecek taktiği, maçı günün en izlenesi mücadelesi haline getiriyor.

  • Teknik direktörlerin düellosu: Her iki takımın da düzenli savunma ve hızlı kanat hücumlarına dayalı oyunu, ilk dakikalardan itibaren yoğun baskı ve tavizsiz bir mücadeleyi garanti ediyor.

22. haftanın tam takvimi ve maç saatleri

Süper Lig maçlarının 5 günlük tam programı:

  • 17 Eylül (Perşembe):

    18:00. Navbahor — Dinamo

  • 19 Eylül (Cumartesi):

    18:00. Mash’al — Paxtakor

    20:15. Bunyodkor — Buxoro

  • 20 Eylül (Pazar — en sıcak gün):

    17:15. Andijon — Nasaf

    18:00. Surxon — Qo‘qon-1912

    19:00. So‘g‘diyona — OKMK

    19:30. Lokomotiv — Neftchi

  • 21 Eylül (Pazartesi):

    20:15. Xorazm — Qizilqum

22. haftanın ana entrikaları: «Bobur Arena» ve başkent derbileri

Uzmanlarınbu hafta hakkındaki analitik gözlemleri:

  • Andijon — Nasaf (20 Eylül): Haftanın merkez mücadelesi; AFC Şampiyonlar Ligi-2 kapsamında Bahreyn'de zorlu bir maçtan dönen Ro‘ziqul Berdiyev öğrencileri, Andijon'un tıklım tıklım tribünlerine ve agresif baskısına dayanmak zorunda kalacak;

  • Lokomotiv — Neftchi (20 Eylül): Taşkent'te yaşanacak karşılaşma, her iki taraf için de puan durumundaki yerini sağlamlaştırmak adına kritik üç puanı sunuyor;

  • Paxtakor ve OKMK'nın deplasmanları: Mubarek'te Mash’al sahasına konuk olacak «aslanlar» ve Cizzah'ta So‘g‘diyona'ya karşı mücadele verecek Almaliq ekibi için puan kaybı, şampiyonluk yarışında pahalıya mal olabilir.

Süper Lig'in 22. haftası, sonbahar futbol sezonunun en sıcak ve dramatik sonuçlarını sunarak milli futbolseverlerimize gerçek bir heyecan yaşatacağı şüphesiz.

Sizce bugün Namangan'da oynanacak Navbahor — Dinamo maçını hangi takım kazanır? 20 Eylül'de Andijon'da Nasaf deplasmandan 3 puanla dönebilecek mi yoksa ev sahibi ekip bir sansasyona mı imza atacak? Kendi analizlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli futbolumuzun bu belirleyici 22. hafta özetini tüm futbolseverlerle paylaşın!

NavbahorDinamoAndijonSüper LigÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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