ColorOS aktif kullanıcı sayısı 770 milyonu aştı

·2·Teknoloji
ColorOS aktif kullanıcı sayısı 770 milyonu aştı

Dünya genelinde ColorOS işletim sisteminin aktif kullanıcı sayısı 770 milyon barajına ulaştı ve bu yazılım şu anda gezegenimizin 90'dan fazla ülke ve bölgesini kapsıyor. Ixbt.com'un haberine göre, bu bilgi Oppo yazılım geliştirme departmanı başkanı Tan Kai tarafından sunum sırasında açıklandı. haber veriyor.

Oppo'nun resmi işletim sistemi olan ColorOS, Android tabanlı olup ilk sürümü 2013 yılında tanıtılmıştı. O dönemde kullanıcılara canlı bir tasarım ve jestlerle kontrol imkanı sunulmuştu. Sistem tarihindeki en önemli dönüm noktası, ColorOS 11 sürümünün yayınlandığı ve Oppo'nun Android sürümleriyle senkronize bir şekilde arayüzü derinlemesine özelleştirmeye odaklandığı 2020 yılı oldu.

Yeni ColorOS 17 hangi özellikleri sunuyor

Ixbt.com'un verilerine göre, yakın zamanda Oppo, OnePlus ve Realme markalarına ait cihazlar ColorOS 17 güncellemesini almaya başlayacak. Yeni işletim sistemi; cihazlar arası kesintisiz bağlantı, akıcı çalışma süreci ve akıllı telefonlardan evrensel akıllı cihazlara kadar her tür donanım için hizmetlere doğrudan erişim imkanı sağlıyor.

Ayrıca OnePlus China başkanı Li Jie, ColorOS 17 yönetiminde çalışacak ilk cihazın OnePlus 16 olacağını duyurdu. Bu durum, söz konusu ekosistem kapsamındaki iş birliğinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

Ekosistemin gelişim aşamaları

Sistem evriminde 2021 yılı da önemli bir yere sahip; çünkü o yıl ColorOS ve OnePlus'ın OxygenOS yazılımının kaynak kodları birleştirilmişti. Bu adım, her iki marka kullanıcısı için de daha kararlı ve benzer işlevsel özellikler yaratma yolunda atılmış önemli bir adımdı.

Bugün 770 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olmak, ColorOS sisteminin mobil cihaz pazarındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yeni sürümün piyasaya sürülmesi ve cihaz kapsamının genişlemesi, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeye hizmet edecektir.

ColorOSOppoOnePlusRealmeAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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