Bu kaplan yavrusu neden günde 20 saat uyuyor? Beyaz kaplan yavrusunun uykusu interneti fethetti

·1·Dünya
Bu kaplan yavrusu neden günde 20 saat uyuyor? Beyaz kaplan yavrusunun uykusu interneti fethetti

Kamera lensine yansıyan beyaz kaplan yavrusunun masum uykusu, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Gözlerini kapatıp tamamen gevşemiş bir şekilde uyuyan bu minik yırtıcı o kadar huzurlu görünüyor ki, onu izleyen herkes istemsizce gülümsüyor.

Aslında bu kadar uzun süreli uyku, beyaz kaplan yavruları için oldukça normal bir durumdur. Hayatlarının ilk dönemlerinde, tıpkı diğer kedi yavruları gibi, günün büyük bir kısmını dinlenerek geçirirler.

Beyaz kaplan yavruları günde yaklaşık 18 ila 20 saat uyuyabilirler.

Neden bu kadar çok uykuya ihtiyaç duyuyorlar?

Bu dönemde yavrunun vücudu aktif bir şekilde büyür ve gelişir. Bu nedenle uyku, gelişim sürecinin en önemli parçası sayılır. En huzurlu "av" ise tatlı uykudur.

Fotoğraftaki kaplan yavrusu henüz avlanmakla veya çevreyi gözlemlemekle meşgul değil. Şu anki en önemli "görevi" uyumak, dinlenmek ve büyümektir.

Bu yüzden kameraya yansıyan bu sakin an, sadece sevimli değil, aynı zamanda küçük kaplanın doğal gelişim sürecinden bir kesittir.

Beyaz KaplanVahşi YaşamHayvanlar AlemiDoğaYavru Kaplan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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