Thomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdi

·14·Spor
Thomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdi

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında aldıkları ağır mağlubiyetin kendisi için gerçek bir "ölüm" gibi hissettirdiğini itiraf etti. FA'in "Reflections: England's World Cup Journey" adlı belgeseline verdiği röportajda Alman teknik adam, maç sırasındaki taktiksel hataların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Bu mağlubiyet, İngilizler için turnuvadaki en acı verici anlardan biri oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın başında Anthony Gordon İngilizleri öne geçirmesine rağmen, Güney Amerikalılar ikinci yarıda durumu tersine çevirerek galibiyeti kaptılar. Tuchel daha önce bu başarısızlığı, ülkenin futbolcularının top kontrolündeki geleneksel sorunlarıyla açıklamıştı. Ancak teknik direktör görüşlerini değiştirerek, ana sebebin kendi taktiksel değişiklikleri olduğunu kabul etti.

Taktiksel hata ve takımda yorgunluk

Tuchel'in açıklamasına göre, futbolcuların farklı saat dilimleri ve yüksek rakım koşullarındaki zorlu seyahatlerden sonra fiziksel olarak çok yorgun oldukları hissediliyordu. İkinci yarının başındaki durum ve Djed Spence'in kritik top mücadelesi takımda panik yarattı. Teknik direktör, rakip baskısına dayanamamaktan korkarak 5-4-1 dizilişine geçmeye karar verdi.

Tuchel, "Su molasından önce bir pozisyonu kaybettik. O an 'Buna dayanamayız, bu ölümle eşdeğer' diye düşündüm" dedi. Ona göre, savunma ağırlıklı oyuna geçmek için henüz erkendi ve bu karar Arjantin Milli Takımı'na sahada üstünlüğü ele geçirme fırsatı verdi.

Acı verici hatıralar ve gelecek

Teknik direktör, maçı henüz bütünüyle izleyemediğini itiraf etti. Sadece geçen hafta St. George's Park'ta teknik ekibiyle birlikte kısa bölümleri inceledi. Tuchel, bu mağlubiyetin hem kendisinin hem de tüm takımın kalbinde kapanmayan bir yara olarak kaldığını vurguladı.

Teknik direktör, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir ıstırap. Bunu yorumcuların gözüyle ilk kez görüyorum. Bu benim yaram, futbolcuların yarası ve bununla yaşamak zorundayım" diye ekledi. İngiltere Milli Takımı teknik direktörü için bu analizin, gelecekte benzer hatalardan kaçınmak adına önemli bir adım olması bekleniyor.

Thomas Tuchelİngiltere Milli TakımıDünya KupasıArjantinFutbol Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdiBeckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdiBugün, 11:49Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?Flick öfkeli mi? Teknik direktör 9 gollü heyecan fırtınasının ardından kimleri eleştirdi?Bugün, 11:46Özbekistan Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler: Çeyrek finalde sansasyon sürecek mi?Özbekistan Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler: Çeyrek finalde sansasyon sürecek mi?Bugün, 11:42Lionel Messi Inter Miami formasıyla jübile golünü attıLionel Messi Inter Miami formasıyla jübile golünü attıBugün, 11:30«UFC sözleşmesi!»: Dana White 4 dövüşçüyü seçti!«UFC sözleşmesi!»: Dana White 4 dövüşçüyü seçti!Bugün, 09:20Semerkant'taki Satranç Olimpiyatları'nın 2. turunda Özbek kadın satranççıları kimlerle karşılaşacak?Semerkant'taki Satranç Olimpiyatları'nın 2. turunda Özbek kadın satranççıları kimlerle karşılaşacak?Bugün, 08:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı