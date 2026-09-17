Thomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdi

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında aldıkları ağır mağlubiyetin kendisi için gerçek bir "ölüm" gibi hissettirdiğini itiraf etti. FA'in "Reflections: England's World Cup Journey" adlı belgeseline verdiği röportajda Alman teknik adam, maç sırasındaki taktiksel hataların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Bu mağlubiyet, İngilizler için turnuvadaki en acı verici anlardan biri oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın başında Anthony Gordon İngilizleri öne geçirmesine rağmen, Güney Amerikalılar ikinci yarıda durumu tersine çevirerek galibiyeti kaptılar. Tuchel daha önce bu başarısızlığı, ülkenin futbolcularının top kontrolündeki geleneksel sorunlarıyla açıklamıştı. Ancak teknik direktör görüşlerini değiştirerek, ana sebebin kendi taktiksel değişiklikleri olduğunu kabul etti.

Taktiksel hata ve takımda yorgunluk

Tuchel'in açıklamasına göre, futbolcuların farklı saat dilimleri ve yüksek rakım koşullarındaki zorlu seyahatlerden sonra fiziksel olarak çok yorgun oldukları hissediliyordu. İkinci yarının başındaki durum ve Djed Spence'in kritik top mücadelesi takımda panik yarattı. Teknik direktör, rakip baskısına dayanamamaktan korkarak 5-4-1 dizilişine geçmeye karar verdi.

Tuchel, "Su molasından önce bir pozisyonu kaybettik. O an 'Buna dayanamayız, bu ölümle eşdeğer' diye düşündüm" dedi. Ona göre, savunma ağırlıklı oyuna geçmek için henüz erkendi ve bu karar Arjantin Milli Takımı'na sahada üstünlüğü ele geçirme fırsatı verdi.

Acı verici hatıralar ve gelecek

Teknik direktör, maçı henüz bütünüyle izleyemediğini itiraf etti. Sadece geçen hafta St. George's Park'ta teknik ekibiyle birlikte kısa bölümleri inceledi. Tuchel, bu mağlubiyetin hem kendisinin hem de tüm takımın kalbinde kapanmayan bir yara olarak kaldığını vurguladı.

Teknik direktör, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir ıstırap. Bunu yorumcuların gözüyle ilk kez görüyorum. Bu benim yaram, futbolcuların yarası ve bununla yaşamak zorundayım" diye ekledi. İngiltere Milli Takımı teknik direktörü için bu analizin, gelecekte benzer hatalardan kaçınmak adına önemli bir adım olması bekleniyor.