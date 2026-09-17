Çin, Starlink rakibi SatNet için yeni uyduları yörüngeye fırlattı

·3·Teknoloji
Çin, Starlink rakibi SatNet için yeni uyduları yörüngeye fırlattı

Çin, uzay araştırmaları ve küresel internet ağını geliştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Ülke, alçak yörünge SatNet iletişim uydularının yeni bir grubunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu girişimin, küresel uydu interneti pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre fırlatma, 17 Eylül günü Pekin saatiyle 08:32'de Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. CZ-12 taşıyıcı roketi yardımıyla SatNet grubunun 25. partisi başarıyla uzaya gönderildi. Bu başarılı görev hakkında Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC) resmi bir açıklama yaptı.

Yeni nesil roket teknolojisi

Uzaya gönderilen CZ-12 roketi, kendine has teknik özelliklere sahip modern, iki aşamalı sıvı yakıtlı bir taşıyıcıdır. Başlangıç itme gücü 5000 kW olan roketin uzunluğu 59 metredir. Ayrıca, roketin burun konisi çapı, yük hacmine bağlı olarak 5,2 veya 4,2 metre olabilmektedir.

Söz konusu roket, alçak dünya yörüngesine en az 12 ton, güneş eşzamanlı yörüngeye ise 6 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Mevcut fırlatma, CZ-12 için tarihteki sekizinci, 2026 yılı içerisinde ise dördüncü kez gerçekleştirilen uçuş oldu.

Kapsamlı uzay programı

Çin, uzay altyapısını istikrarlı bir şekilde genişleterek iletişim, navigasyon ve meteoroloji uydu sistemlerini hızla geliştirmektedir. Ülke şu anda sadece dünya yörüngesindeki ulusal uzay istasyonunu işletmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki Ay araştırmaları için de teknolojileri test ediyor.

Ülkenin faaliyetleri sadece Dünya ve Ay yörüngesi ile sınırlı değildir. Çinli bilim çevreleri, gelecekte Mars ve asteroitlere yapılabilecek görevlerin olanaklarını da derinlemesine araştırmaktadır. Hatırlatmak gerekirse, Çin uzay alanında kendi rekorunu kırarak sadece 2025 yılında 92 uzay uçuşu gerçekleştirmişti.

SatNetÇin Uzay ProgramıStarlinkCZ-12Uzay Teknolojileri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, Mijia Sterilizing Foot Bath 2 ayak banyosunu piyasaya sürdüXiaomi, Mijia Sterilizing Foot Bath 2 ayak banyosunu piyasaya sürdüBugün, 11:59iPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktıiPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktıBugün, 11:25Ay yüzeyinde devasa yeni bir krater bulundu, sadece iki yıl önce oluştuAy yüzeyinde devasa yeni bir krater bulundu, sadece iki yıl önce oluştuBugün, 10:51iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldıiPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldıBugün, 10:26Çin'de iPhone 18 Pro akıllı telefonlarına olan talep rekor seviyeye ulaştıÇin'de iPhone 18 Pro akıllı telefonlarına olan talep rekor seviyeye ulaştıBugün, 09:52Atmosferik gazla çalışan yeni bir plazma motoru geliştirildiAtmosferik gazla çalışan yeni bir plazma motoru geliştirildiBugün, 07:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü