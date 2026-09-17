Çin, Starlink rakibi SatNet için yeni uyduları yörüngeye fırlattı

Çin, uzay araştırmaları ve küresel internet ağını geliştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Ülke, alçak yörünge SatNet iletişim uydularının yeni bir grubunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu girişimin, küresel uydu interneti pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre fırlatma, 17 Eylül günü Pekin saatiyle 08:32'de Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. CZ-12 taşıyıcı roketi yardımıyla SatNet grubunun 25. partisi başarıyla uzaya gönderildi. Bu başarılı görev hakkında Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC) resmi bir açıklama yaptı.

Yeni nesil roket teknolojisi

Uzaya gönderilen CZ-12 roketi, kendine has teknik özelliklere sahip modern, iki aşamalı sıvı yakıtlı bir taşıyıcıdır. Başlangıç itme gücü 5000 kW olan roketin uzunluğu 59 metredir. Ayrıca, roketin burun konisi çapı, yük hacmine bağlı olarak 5,2 veya 4,2 metre olabilmektedir.

Söz konusu roket, alçak dünya yörüngesine en az 12 ton, güneş eşzamanlı yörüngeye ise 6 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Mevcut fırlatma, CZ-12 için tarihteki sekizinci, 2026 yılı içerisinde ise dördüncü kez gerçekleştirilen uçuş oldu.

Kapsamlı uzay programı

Çin, uzay altyapısını istikrarlı bir şekilde genişleterek iletişim, navigasyon ve meteoroloji uydu sistemlerini hızla geliştirmektedir. Ülke şu anda sadece dünya yörüngesindeki ulusal uzay istasyonunu işletmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki Ay araştırmaları için de teknolojileri test ediyor.

Ülkenin faaliyetleri sadece Dünya ve Ay yörüngesi ile sınırlı değildir. Çinli bilim çevreleri, gelecekte Mars ve asteroitlere yapılabilecek görevlerin olanaklarını da derinlemesine araştırmaktadır. Hatırlatmak gerekirse, Çin uzay alanında kendi rekorunu kırarak sadece 2025 yılında 92 uzay uçuşu gerçekleştirmişti.