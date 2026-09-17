Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi eski başkanı Grigol Liluashvili 13 yıl hapse mahkum edildi

Post-Sovyet coğrafyasında özel servisler ve devlet güvenlik sistemindeki en sansasyonel, büyük siyasi-yolsuzluk dedektifi sona erdi. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'ni (SGB) 5 yıldan fazla bir süre yöneten eski başkan Grigol Liluashvili, mahkeme kararıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tiflis mahkemesi, onu çok büyük miktarda rüşvet almayla ilgili dört ağır suç vakasında tamamen suçlu buldu. Mevzuatın bu madde için 11 ila 15 yıl hapis cezası öngördüğü davada, mahkeme ona neredeyse en üst sınırdan ceza verdi.

Liluashvili, soruşturma ve mahkeme sürecinde suçlamaları kesinlikle kabul etmedi, avukatları ise beraat talep etti. Ekim 2019'dan Nisan 2025'e kadar ülkenin en kapalı ve güçlü kurumunu yöneten eski yetkili, istifasından birkaç ay sonra, Aralık 2025'te sansasyonel bir şekilde tutuklanmıştı. Soruşturmanın ortaya çıkardığı detaylar kamuoyunu şoke etti: rüzgar enerjisi santralleri inşaatı, gazlaştırma ihaleleri, uluslararası dolandırıcılık odaklı "çağrı merkezlerine" sponsorluk yapmak ve hatta anaokulları için yapılan alımlardan pay almaya kadar uzanan yolsuzluklar ifşa oldu.

Peki, devlet güvenliğinin eski general başkanı nasıl suç ağlarının "koruyucusu" (krisha) haline geldi, soruşturma milyonlarca dolarlık yolsuzluk şemalarını nasıl kanıtladı ve bu hapis cezası Gürcistan siyasi elitleri için ne anlama geliyor?

«Milyonlarca dolar ve lari değerinde 4 ağır vaka»: Mahkeme neleri kanıtladı?

Grigol Liluashvili'ye karşı açılan ceza davasındaki temel yolsuzluk kanıtları:

Türk yatırımcıdan 1 milyon dolar (Ekim 2022): Türk yatırımcı Çağatay Ülker'den, rüzgar enerjisi santralleri inşaatı projesini lobileştirmesi karşılığında, o dönemki Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Romeo Mikautadze aracılığıyla 1.000.000 dolar rüşvet alındı;

Gazlaştırma ihaleleri için 1,5 milyon lari (Şubat 2022): «Ekspress-servis 2008» şirketinin kurucusu Georgiy Hacaliya'dan, devlet gazlaştırma ihalelerinde zaferi garantilemesi karşılığında (yine Romeo Mikautadze aracılığıyla) 1,5 milyon lari rüşvet alındı;

Uluslararası dolandırıcı «çağrı merkezlerinden» 1.365.000 dolar pay (2021–2023): İnsanları dolandıran yasadışı çağrı merkezlerine resmi düzeyde koruma sağladığı için eski SGB başkanı, akrabası Sandro Liluashvili'nin yardımıyla tam 1 milyon 365 bin doları cebine indirdi;

Anaokulu bütçesinden «komisyonlar» (otkat): Tiflis Belediyesi Çocuk Kreş ve Anaokulları Yönetim Ajansı'nın eski direktörü Kaxa Gvanseladze'yi koruması altına almıştı. Savcılığın netleştirdiğine göre, anaokulu alımlarıyla ilgili bu suç grubu 2018–2023 yılları arasında rüşvet olarak toplam 5.325.943 lari zimmetine geçirdi.

İktidarın zirvesinden parmaklıklar ardına: Liluashvili'nin 5 yıllık faaliyeti

Özel servis başkanının kaderi ve tutuklanması:

5 yıllık sınırsız güç: 17 Ekim 2019'dan 2 Nisan 2025'e kadar ülkenin Devlet Güvenlik Servisi'ni yöneten Liluashvili, devletin en gizli bilgilerine ve nüfuz araçlarına sahip olan kişiydi;

İstifa ve ani tutuklama: Görev süresi bittikten aylar sonra, 2025 Aralık ayı sonunda hakkında ceza davası açıldı ve tutuklandı;

Suçu kabul etmeme ve beraat talebi: Mahkeme boyunca eski yetkili tüm suçlamaları reddederek siyasi intikam olarak nitelendirmeye çalıştı, ancak savcılığın sunduğu banka transferleri, tanıklıklar ve kanıtlar mahkeme için yeterli oldu.

Hukuki ve siyasi dersler: Devlet sisteminde yolsuzluğa karşı darbe

Uzmanlarınbu 13 yıllık ceza hakkındaki analitik sonuçları:

«Koruyuculuk» (krisha) kavramına son verilmesi: Özel servislerin dolandırıcı çağrı merkezleri ve iş dünyası üzerinde yasadışı kontrol kurması tüm dünyada kınanmaktadır; bu mahkeme kararı, bu tür şemalara verilmiş kesin bir yanıt oldu;

Devlet ihalelerindeki denetimsizlik ifşa oldu: Okul öncesi eğitim ve çocukların bakımı için ayrılan bütçe fonlarının bile milyonlarca lari miktarında yağmalanması, kamu denetiminin acilen güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi;

Kimse dokunulmaz değildir: Devletin en güçlü kurumunun başkanının bile 13 yıl hapse mahkum edilmesi, yetkililere karşı cezanın kaçınılmazlığını gösteren önemli bir emsal teşkil etti.

Grigol Liluashvili'ye verilen bu 13 yıllık hapis cezası, devlet yetkilerini kişisel zenginleşme ve dolandırıcılık çıkarlarına tabi tutan her üst düzey yetkilinin er ya da geç yasa önünde hesap vermek zorunda kalacağını açıkça kanıtladı.

Sizce Gürcistan'da güvenlik servisinin 5 yıllık eski başkanına verilen 13 yıllık hapis cezası, gerçek bir yolsuzlukla mücadele sonucu mu yoksa iktidar değişimi arkasındaki siyasi bir hesaplaşma mı? Özel servisler ile anaokulu alımlarını birleştiren bu tür korkunç yolsuzluk şemalarını önlemek için devletler hangi mekanizmaları kullanmalıdır? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve post-Sovyet coğrafyasındaki bu sansasyonel mahkeme kararı analizini tüm meslektaşlarınız ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!