Kazakistan'da çöp konteynerinde canlı bebek bulundu

·14·Dünya
Kazakistan'da çöp konteynerinde canlı bebek bulundu

Kazakistan'da endişe verici bir olay yaşandı. Cambıl bölgesinin Korday ilçesine bağlı Gvardeyskiy yerleşim yerinde, bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Bebeğin canlı olarak bulunduğu ve derhal sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Şu anda bebeğin konteynere nasıl bırakıldığı ve olaya karışan kişilerin tespiti için soruşturma çalışmaları yürütülüyor.

Soruşturma sonuçlarına göre, mevzuatta belirlenen usul çerçevesinde gerekli yasal kararın alınacağı açıklandı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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