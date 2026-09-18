Gülümsemenin ardındaki tuzak: Rusya'da göçmenlere yönelik yeni rüşvet tuzağı

«Gülümsemenin ardındaki tuzak ve 5-8 yıl hapis riski!»: Hapishaneden cepheye uzanan bu tehlikeli şemadan nasıl korunmalı?

Rusya Federasyonu'nda çalışan milyonlarca Orta Asyalı, özellikle de Özbekistanlı göçmenler için ciddi ve hayati tehlike arz eden bir uyarı yayınlandı. Sosyal medya ve göçmen topluluklarında yayılan son video ve kanıtlara göre, trafik polisi (GAI) ve emniyet görevlilerinin yabancı uyruklu kişileri durdurup, onları yapay yollarla rüşvet vermeye teşvik ederek cezai işleme tabi tutma vakaları keskin bir şekilde arttı. Şemaya göre görevliler, küçük bir kural ihlali veya belge kontrolü bahanesiyle sürücüyü veya yolcuyu durdurup, aşırı nazik ve güleryüzlü bir şekilde sohbete başlıyor.

Ardından eline bir kitap, belge dosyası veya başka bir nesne vererek, sanki «meseleyi burada çözmek mümkünmüş» gibi sahte bir izlenim yaratıyor. Göçmen durumdan kurtulmak amacıyla para sıkıştırdığı anda kameralar devreye giriyor ve şahıs, Rusya Ceza Kanunu'nun 291. maddesi (Rüşvet verme) uyarınca gözaltına alınıyor. En acısı, bu maddeyle suçlanan yabancılara en az 5 ila 8 yıl hapis cezası veriliyor ve hapishaneye düşenlerin çoğuna daha sonra cepheye gitmeleri için sözleşme imzalamaları yönünde baskı yapılıyor.

Peki, bu psikolojik tuzaklar nasıl çalışıyor, polis memuruyla iletişimde hangi kurallara kesinlikle uyulmalı ve göçmenlerimiz özgürlüklerini nasıl korumalı?

«Kitap arasına sıkıştırılan para ve ani gözaltı»: Tuzağın dakikası dakikasına şeması

Göçmenleri hapishane kapısına getiren sinsi şema şu şekilde işliyor:

Güven veren tutum: Görevliler agresif davranmıyor, aksine aşırı dostane ve sıcak konuşarak sorunu «sessizce çözmenin» mümkün olduğunu ima ediyor;

Ele tutuşturulan nesne: Sürücüye veya vatandaşa trafik kuralları kitabı, sigorta dosyası veya not defteri uzatılıp, «ne yapacağını sen bilirsin» dercesine talimat veriliyor;

Gizli kayıt: Para nesnenin arasına konulduğu anda her şey özel ses ve video kameralarına kaydediliyor ve operasyon ekibi çağrılıyor;

Ağır suç maddesi: Durum resmi olarak «görevini yapan kamu görevlisine rüşvet verme» (Rusya Ceza Kanunu md. 291) olarak kayda geçiriliyor.

«Hapishaneden doğrudan siperlere»: Maddenin gerçek dehşeti

Rüşvetle yakalanmanın korkunç sonuçları:

5 yıldan başlayan ceza: Rus yasalarına göre kamu görevlisine rüşvet vermek ağır bir suçtur ve 5-8 yıla kadar hapis ve ağır para cezalarıyla cezalandırılır;

Askeri sözleşme baskısı: Günümüzde Rusya'daki ceza infaz kurumlarında (kolonilerde) bulunan yabancılar, özellikle göçmenler, savaşa gitmek üzere sözleşme imzalamaları için en temel hedef grup haline gelmiştir;

Aldatılma ve geri dönüşün olmaması: Küçük bir idari cezadan kaçmaya çalışan vatandaş, bir anda özgürlüğünü, sağlığını ve hatta hayatını tehlikeye atmaktadır.

Hukuki kalkan: Her göçmenin bilmesi gereken 5 altın kural

Rusya'da polis veya trafik polisi durdurduğunda kendinizi koruma yolları:

Asla para teklif etmeyin: Hangi kural ihlali gerçekleşmiş olursa olsun, sadece ve sadece resmi tutanak (protokol) tutulmasını talep edin;

Elinize yabancı hiçbir nesne almayın: Size uzatılan kitap, dosya veya kağıtları almayı reddedin ve elinizdeki belgelerin arasına para koymayın;

İletişimi telefona kaydedin: Rus yasalarına göre vatandaş, görevini yapan polis memuruyla olan görüşmesini video veya ses kaydına alma hakkına sahiptir;

İhbar hatlarını kullanın: Sizden açık veya gizli bir şekilde rüşvet istenirse, İçişleri Bakanlığı'nın 102 veya 112 numaralarını arayarak sizi durduran ekibin numarasını bildirin;

Yasal cezayı devlet uygulaması üzerinden ödeyin: Resmi cezaları «Gosuslugi» veya banka uygulamaları üzerinden %50 indirimle yasal olarak ödemek, her türlü gayriresmi anlaşmadan bin kat daha güvenlidir.

Anlık bir hata ve kolay yolu seçmek, yıllarca parmaklıklar ardında kalmaya veya savaşın içine çekilmeye neden olabilir; yasallık, her göçmenin en güvenilir koruyucusudur.

Sizce Rusya'da çalışan vatandaşlarımızın bu tür tuzaklara düşmesinde hukuki okuryazarlığın eksikliği mi yoksa oradaki sistemin tek taraflı baskısı mı daha etkili? Bu tür tehlikeli durumlarda göçmenlerin haklarını koruyan konsolosluklar ve sivil toplum kuruluşları başka nasıl destek sağlamalı? Kişisel deneyimlerinizi ve önemli düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, Rusya'daki tüm yakınlarınıza, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza bu önemli uyarıyı acilen ileterek onları tehlikeye karşı uyarın!