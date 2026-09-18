Bernabeu'daki sansasyonel videonun sırrı çözüldü: Lamine Yamal beklenmedik cevabıyla dünyayı şaşırttı

İspanyol futbolunda ırkçılık tartışmaları bir kez daha gündeme geldi, ancak bu sefer herkesin beklediği gibi gergin açıklamalar veya yasal süreçlerle değil! Barcelona'nın19 yaşındaki harika çocuğu Lamine Yamal, Movistar Plus yayınında kendisine yönelik açık ve gizli ayrımcılıklara nasıl tepki verdiğini ilk kez açıkladı. Santiago Bernabeu'daki El Clasico sırasında taraftarların nefretine maruz kalan genç yıldızın soğukkanlı felsefesi, sadece İspanyol taraftarları değil, tüm futbol dünyasını şaşkına çeviriyor. Peki, tribün baskısı onu neden yıkamıyor?

Bernabeu'daki hakaretler ve soğukkanlı tepki

26 Ekim 2024'te Madrid'de oynanan El Clasico sırasında tribünlerden Yamal ve Raphinha'ya yönelik çeşitli hakaret içerikli sözler sarf edilmişti:

Gizli ve açık ırkçılık: Yamal, hayatında binlerce kez bu tür bakışlara ve sözlere maruz kaldığını, insanların genellikle bunu fark etmeden yaptıklarını söyledi;

Tepkideki sakinlik: Hakarete uğradığı anda futbolcunun yüzündeki umursamaz ve sakin gülümseme birçok kişiyi şaşırtmıştı;

Köken ve eğitim: Genç kanat oyuncusu, büyüdüğü çevrede bu tür kötü alışkanlıkların asla normal kabul edilmediğini vurguladı.

«Başka bir renkte değilim ki!»

Yamal, «Sonuçta bana 'siyah' diyen birinin sözü asla beni incitmez; ben gerçekten siyah tenliyim, başka bir renkte değilim. Bu yanlış bir davranış, ancak binlerce insanın oyunumu izlemek için para ödeyip geldiği bir durumda, bana saygısızlık yapan tek bir kişiye öfkelenmem» dedi.

Genç yaşına rağmen futbolcu, bu tür provokasyonları görmezden gelerek rakip tribünlerin ana silahını etkisiz hale getiriyor.

Lamine Yamal'ın ırkçılığa karşı tutumu

Soru / Durum Lamine Yamal'ın kişisel görüşü Hayatta karşılaşma düzeyi Binlerce kez açık ve dolaylı yoldan karşılaştı Hakaretlerin etkisi Kişisel olarak rahatsız etmiyor, psikolojisini etkilemiyor Bernabeu'daki durum Taraftarların aşağılayıcı sözlerini önemsememeyi tercih etti Temel prensip Binlerce taraftarın alkışı varken, tek bir saygısız kişi için enerjini harcamamak

Sizce Lamine Yamal'ın bu soğukkanlı ve umursamaz duruşu, Vinicius Junior'ın sürekli mücadele etme ve ses getirme yönteminden daha mı etkili? Irkçılara verilecek en büyük ceza görmezden gelmek midir?

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