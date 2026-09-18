Huawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyor

·5·Teknoloji
Huawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyor

Çin akıllı telefon pazarında keskin değişimler yaşanıyor; Huawei konumunu önemli ölçüde güçlendirerek rakiplerini neredeyse ikiye katladı. CNMO tarafından paylaşılan verilere göre, bu yılın eylül ayı başlarında ülkede cihaz satışları genel olarak yaklaşık yüzde on oranında düşmesine rağmen, marka pazara yön vermeye devam ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analitik verilere göre, 7-13 Eylül tarihleri arasında Çin pazarında Huawei yüzde 27'lik pay ile mutlak galip oldu. İkinci sırada yüzde 14,2 ile Xiaomi yer alırken, Vivo ve Oppo yüzde 14'lük eşit sonuçlarla ilk üçü paylaştı. Honor markasının payı ise yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Pazardaki yeni güçler ve tanıtımların etkisi

Bu başarı tesadüf olmayıp, şirketin son dönemdeki büyük lansmanlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Özellikle Huawei, dünyanın ikinci nesil üç katlanabilir Mate XT 2 akıllı telefonunu kamuoyuna tanıttı. Bu durum tüketicilerin yoğun ilgisini çekerek satış hacmini olumlu yönde etkiledi.

Ayrıca bu dönemde şirket tarafından HarmonyOS 7 işletim sistemi ve yeni Kirin 9050 Pro işlemci platformu tanıtıldı. Üretici, pazar hareketliliğini sağlamada sadece katlanabilir cihazın değil, Mate 80, Pura 90 ve nova 16 gibi diğer popüler serilerin de önemli bir rol oynadığını belirtti.

Apple'ın konumu ve geçici düşüş

Pazar liderleri arasında yer alan Apple ise incelenen haftada sadece yüzde 12,7'lik bir oran kaydederek altıncı sıraya geriledi. Ancak uzmanlar, bu durumu geçici bir olay olarak değerlendiriyor çünkü arkasında takvimsel nedenler yatıyor.

Edinilen bilgilere göre, iPhone 18 Pro akıllı telefonunun resmi tanıtımı 10 Eylül olarak belirlenmişti ancak satışları sadece 18 Eylül'de başladı. Bu nedenle, 7-13 Eylül tarihleri arasında Çin'deki tüketiciler yeni amiral gemisini bekleme modundaydı ve satışlar ağırlıklı olarak önceki nesil cihazlar üzerinden gerçekleşti.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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