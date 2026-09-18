Karolina Olgin'den Lionel Messi'ye özel mesaj

İspanya ikinci ligi temsilcisi Eldense'nin görevinden ayrılan başkanı Karolina Olgin, kulübün yeni sahibi olan Lionel Messi'ye önemli bir ricada bulundu. Goal.com'un haberine göre, Kolombiyalı yönetici kulüp yönetimini dünyanın en ünlü futbolcusuna devrederek görevinden ayrıldığını resmen doğruladı ve efsanevi Arjantinli yıldızdan takımın 105 yıllık tarihine sahip çıkmasını istedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karolina Olgin'in Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat stadyumundaki dönemi sona erdi. Ekim 2025'te Pascual Perez'den hisseleri satın aldıktan sonra erkek takımının La Liga'ya dönmesine büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca onun liderliğinde kadın takımı ve kulüp akademisi de geliştirildi.

Tarihi devir teslim ve yeni umutlar

Kulüp tarafından yayınlanan resmi veda açıklamasında Olgin, yönetimi Lionel Messi'ye devretmekten gurur duyduğunu vurguladı. "Kulübün dizginlerini ona teslim etmek benim için büyük bir gurur kaynağı ve onu en güvenilir ellere bıraktığım için içim rahat" dedi.

Aynı zamanda eski başkan, yeni sahibine özel bir ricada bulundu: "Ona iyi bakın, halkı için ne ifade ettiğine saygı duyun ve en önemlisi, Elda şehrine büyük hayaller getirin". Ayrıca taraftarları, yeni yönetimi ilk günden itibaren sıcak karşılamaya çağırdı.

Zor kararlar ve gelecek beklentileri

Olgin'in başkanlık dönemi, kulübün mali istikrarını sağlamak adına karmaşık ve tartışmalı operasyonel adımlarla doluydu. Geçmiş dönemi hatırlarken, zor, karmaşık ve çoğu zaman popüler olmayan kararlar aldığını kabul etti.

Ancak yönetimi dünya futbolunun yaşayan efsanesine devrettikten sonra geleceğin çok olağanüstü olacağına inandığını belirtti. Ona göre, geçmişteki zorluklardan sonra takımı daha parlak bir dönem bekliyor.

Sahadaki görevler

Yeni sahibinin yönetiminde yeni bir dönem başlarken, Eldense artık dikkatini doğrudan sahadaki sonuçlara odaklamalı. Takım, Segunda División'daki ilk beş haftanın ardından sadece beş puanla 16. sırada yer alıyor.

Önümüzdeki hafta sonu takım, kendi sahasında Eibar ile oynayacağı önemli bir maça çıkacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve durumu düzeltmek için bu iç saha galibiyeti takım için hayati önem taşıyor.