Dadaboyeva'dan süper gol: Kotrina Kulbite'nin öğrencileri Çin'i şoke etti

Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 20. Yaz Asya Oyunları kadınlar futbol turnuvasında günün en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. Turnuvanın Gifu Nagaragavi Stadyumu'nda oynanan 2. grup maçında, Kotrina Kulbite yönetimindeki Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı, kıtanın çok sayıda şampiyonluğu bulunan en güçlü ekiplerinden Çin ile karşılaştı. Sahada büyük bir direnç gösteren millilerimiz, 1-1'lik tarihi bir beraberliğe imza attı. Maçın mutlak favorisi olarak görülen Çinli oyunculara karşı temsilcilerimiz, demir gibi bir disiplin ve soğukkanlı kontra ataklara dayalı mükemmel bir taktik sergiledi.

41. dakikada Holida Dadaboyeva rakip fileleri havalandırarak stadyumu ayağa kaldırdı ve takımımızı devre arasına önde taşıdı. İkinci yarıda Çin tüm gücüyle yüklendi ve 70. dakikada Lin Yan skoru eşitlemeyi başardı. Ancak kalan dakikalarda kalecimiz Jonimqulova liderliğindeki savunma hattı çelik gibi bir direnç göstererek kritik bir puanı korudu. İlk maçında Filipinler ile de 1-1 berabere kalan takımımız, 21 Eylül'de 3. tur kapsamında Hong Kong ile karşılaşacak ve bu maç play-off biletinin kaderini belirleyecek.

Peki, Kulbite'nin kızları kıta devini nasıl durdurdu, Dadaboyeva'nın golü takıma nasıl bir moral üstünlüğü sağladı ve 21 Eylül'deki Hong Kong maçında nasıl bir galibiyete ihtiyacımız var?

«41. dakikadaki vuruş ve Gifu'daki savaş»: Maçın kronolojisi

Çin ve Özbekistan milli takımları arasındaki maçın önemli anları:

41. dakika — Dadaboyeva skoru açtı (0-1): İlk yarının sonlarına doğru geliştirilen hızlı kontra atağı soğukkanlılıkla gole çeviren Holida Dadaboyeva, rakibi şoke etti;

70. dakika — Lin Yan dengeyi sağladı (1-1): Baskıyı artıran Çinliler, Lin Yan'ın çabalarıyla maçtaki dengeyi yeniden kurdu;

Jonimqulova'dan süper kurtarışlar: Kalecimiz Jonimqulova, rakibin birçok tehlikeli şutunu kurtararak takımı mutlak gollerden kurtardı;

Kusursuz savunma: Qo‘chqorova, Shoyimova ve Dadaboyeva üçlüsü, rakibin havadan ve yerden geliştirdiği tehlikeli atakları hatasız savuşturdu.

Kadro ve teknik direktör hamlesi: Kotrina Kulbite taktiği

Özbekistan milli takımının maçtaki kadrosu ve değişiklikleri:

İlk 11: 1.Jonimqulova, 3.Dadaboyeva, 7.Qudratova, 10.Habibullayeva, 11.Shoyimova, 15.Zoirova, 16.Mamatkarimova, 17.Karachik, 20.Egamberdiyeva, 21.Oraniyazova, 22.Qo‘chqorova;

Yedek kulübesi: G‘ulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Baxtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turg‘unova, Dekanbayeva;

Disiplin ve dayanıklılık: Kulbite'nin taktiği, Asya'nın devi Çin'in pozisyonel ataklarını daha orta sahada bozmaya dayalıydı ve bu plan tamamen işledi.

21 Eylül'de final niteliğinde maç: Hong Kong karşılaşması öncesi heyecan

Asya Oyunları grup aşamasının 3. turu öncesi analistlerin görüşleri:

İki beraberlik ve 2 puan: Filipinler ve Çin ile alınan 1-1'lik beraberlikler, milli takımımızın güçlü iradesini ortaya koydu;

Hong Kong'a karşı galibiyet şart: Bir sonraki aşama olan play-off'a kalmak için Kulbite'nin öğrencilerinin 21 Eylül'deki maçta farklı galip gelmesi ve averajını düzeltmesi gerekiyor;

Moral gücü: Çin gibi bir deve yenilmemek, kızlarımızın özgüvenini artırdı ve kritik maç öncesi maksimum moral üstünlüğü sağladı.

Kotrina Kulbite'nin takımının Japonya'daki bu cesur oyunu, Özbek kadın futbolunun Asya'nın herhangi bir lideriyle başa baş mücadele edebileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Sizce Özbekistan milli takımı 21 Eylül'de Hong Kong'u farklı mağlup ederek Asya Oyunları'nda play-off aşamasına kalabilecek mi? Çin gibi güçlü bir takımla berabere kalan kızlarımızın şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporu için önemli olan bu heyecan verici maçın detaylarını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!