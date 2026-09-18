iPhone 18 Pro satışları başladı: kuyruklar ve kıtlık

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro satışları başladı: kuyruklar ve kıtlık

Dünya genelindeki Apple hayranlarının beklediği gün geldi: şirket, ülkelerin ilk dalgasında yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının resmi satışlarını başlattı. Geleneksel olarak, yeni nesil cihazların lansmanı yine devasa kuyruklar ve yüksek talep ile akıllarda kalıyor. ixbt.com'un verilerine göre, müşteriler sabahın erken saatlerinden itibaren Apple Store reyonlarının önünde toplanmaya başladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mağazaların önündeki düzen ve kısıtlamalar

Satış sürecini düzenlemek amacıyla Apple çalışanları özel bariyerler kurarak müşteri akışını yönlendirdi. Ancak günümüzde akıllı telefonu şahsen mağazadan satın alma şartları katı bir şekilde belirlenmiş durumda. Buna göre, cihazı yalnızca ön sipariş veren ve rezervasyon yaptıran kullanıcılar alabiliyor; rezervasyonsuz gelen ziyaretçilere ise hizmet verilmiyor.

Uzmanlar, yeni amiral gemilerine olan bu yoğun ilginin stokların kısa sürede tükenmesine neden olduğunu belirtiyor. Özellikle Çin'in büyük üretim merkezlerinden biri olan Zhengzhou şehrindeki Apple mağazalarında, tüm iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ilk saatlerde tamamen tükendi.

Çevrimiçi siparişler ve teslimat süreleri

Müşteriler mağazada bulamadıkları takdirde internet mağazası üzerinden sipariş vermeye zorlanıyorlar. Ancak resmi site üzerinden sipariş oluşturan kullanıcılar, Ekim ayına kadar uzanan teslimat süreleriyle karşılaşıyor; bu da talebin arzdan önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, resmi satışlar başlamadan önce bazı karaborsalarda yeni amiral gemilerinin ortaya çıktığına dair haberler yayıldı. Örneğin, Rusya pazarında, özellikle popüler satış noktalarında iPhone 18 Pro Max modellerinin resmi başlangıçtan önce bile satışa sunulduğu ve fiyatlarının 900.000 rubleye kadar ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca, Rusya'daki kullanıcıların yeni iPhone 18 Pro akıllı telefonlarını kullanırken bir dizi kısıtlamayla karşılaşacağını da unutmamak gerekir. ixbt.com'un verilerine göre, bu ülkedeki sahiplerin cihazdaki en az 18 özellik ve hizmetten yararlanamayacağı biliniyor, bu da yerel alıcılar için ek rahatsızlıklar yaratıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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