Dünyanın ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 dizüstü bilgisayarı görüntülendi

·3·Teknoloji
Dünyanın ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 dizüstü bilgisayarı görüntülendi

StorageReview uzmanları, yeni AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 işlemcisine dayanan dünyanın ilk HP ZBook Ultra G3a 16 dizüstü bilgisayarının ilk fotoğraflarını paylaştı. Yapay zeka ve yoğun hesaplama gerektiren işlerle uğraşan profesyoneller için tasarlanan bu güçlü cihazın, bu yılın Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, henüz tam bir inceleme yayınlanmamış olsa da, cihazın iç yapısı ve teknik yetenekleri hakkında ilk veriler ortaya çıktı. Özellikle dizüstü bilgisayar, 192 GB'lık rekor RAM kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Bellek kapasitesi ve mimarisi

Yayınlanan fotoğraflardan görüldüğü üzere, RAM yongaları doğrudan işlemcinin etrafına yerleştirilmiş olup sonradan yükseltilmeleri mümkün değildir. Ancak 192 GB'lık kapasite, bu tür yeni nesil işlemciler için mutlak bir maksimum değer olarak kabul ediliyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, önceki Ryzen AI 300 serisi işlemciler bellek desteği konusunda 128 GB sınırı ile geliyordu. Yeni nesil ise sadece toplam kapasiteyi artırmakla kalmadı, aynı zamanda GPU ihtiyaçları için ayrılan belleği de önceki 96 GB yerine 160 GB'a kadar çıkarma imkanı sağladı.

Soğutma sistemi ve güç değerleri

HP mühendisleri, bu model için işlemci güç sınırını (TDP) 100 W değerine kadar yükseltti. Bu, mobil bilgisayarlar için standart değerlerin oldukça üzerinde olup yüksek performans sağlıyor.

Artırılmış güç ve yüksek ısı çıkışı nedeniyle, dizüstü bilgisayarın içinde iki büyük fan ve işlemci ile bellek yongalarını tamamen kaplayan özel bir ısı dağıtıcı plaka bulunuyor. Ayrıca cihaz, 96 Wh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda.

Yeni cihazın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak genişletilmiş RAM ve artırılmış güç limiti, yapay zeka modellerinin yerel düzeyde işlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

AMDRyzen AIHPDizüstü BilgisayarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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