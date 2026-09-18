Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı

Özbekistan ulusal savunma sanayii, yerel ve uluslararası askeri teknoloji tarihinde yeni, benzeri görülmemiş stratejik bir aşamaya adım attı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası savunma teknolojileri fuarında (Africa Aerospace and Defence) Özbekistan'da geliştirilen ve modern savaş tarzını kökten değiştiren ünlü "Shahed" İHA'larının muadili sayılan yeni stratejik "kamikaze" (vurucu-kamikaze) insansız hava aracı resmen sergilendi. Tanıtılan gelişmiş askeri araç tam 1500 kilometreye kadar uzanan devasa bir mesafeyi kat etme ve stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme kabiliyetine sahip.

İHA, 30 kilogram ağırlığında güçlü bir harp başlığı (patlayıcı madde) ile donatılmış olup, uçuş sırasında hızını saatte 200 kilometre maksimum seviyeye çıkarabilmekte ve yer seviyesinden 3 kilometre (3000 metre) irtifada hareket edebilmektedir. Fuar katılımcıları ve önde gelen uluslararası uzmanların dikkatini çeken bu çalışma, Özbekistan'ın askeri sanayi kompleksinin sadece taktik değil, aynı zamanda stratejik düzeyde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar üretme potansiyeline tam olarak sahip olduğunu gösterdi.

Peki, Özbekistan'ın yeni vurucu İHA'sı hangi teknik özellikleriyle "Shahed"den ayrılıyor, bölgedeki güvenlik dengesini nasıl değiştirecek ve uluslararası silah pazarında ona olan talep nasıl olacak?

«1500 km yarıçap ve 200 km/sa hız»: İHA'nın temel teknik parametreleri

Güney Afrika'daki askeri fuarda açıklanan taktik-teknik detaylar:

1500 km uçuş menzili: Yeni araç, stratejik mesafelerdeki düşman komuta merkezlerini, ikmal merkezlerini ve hava savunma sistemlerini uzun mesafeden hassas bir şekilde hedef alma imkanı tanıyor;

30 kg harp başlığı: İHA'ya yerleştirilen 30 kilogramlık güçlü patlayıcı şarj, güçlendirilmiş askeri tesisleri ve ağır zırhlı araçları tek bir vuruşla imha etme gücüne sahip;

200 km/sa maksimum hız: Araç, kendi sınıfındaki "kamikaze" İHA'lar için yüksek hız sayılan 200 km/sa hıza ulaşabiliyor;

3000 metre irtifa tavanı: İHA, yerden 3 km yükseklikte hareket ederek, basit hafif ateşli silahların ve kısa menzilli uçaksavar sistemlerinin etki alanının üzerinde uçuyor;

"Shahed" muadili: İHA, işlevsel görevi, ekonomik üretimi ve hedefi vurma hassasiyeti bakımından dünyadaki en etkili vurucu İHA modellerinden birinin muadili olarak kabul ediliyor.

Uluslararası sahnede tanıtım: Neden Güney Afrika?

Savunma fuarındaki tanıtım ve jeopolitik önem:

Küresel askeri pazar: Güney Afrika'daki savunma teknolojileri fuarı, Afrika ve Orta Doğu'nun yanı sıra Asya ülkeleri için de en büyük askeri ticaret ve tanıtım platformlarından biri olarak kabul ediliyor;

İhracata yönelik ulusal teknolojiler: Özbekistan, ürününü uluslararası arenada sergileyerek sadece kendi ordusunu donatmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası pazara rekabetçi askeri İHA'lar ihraç etmeye hazır olduğunu gösterdi;

Teknolojik bağımsızlık: Modern askeri çatışmalar ortamında vurucu İHA'lara olan talebin keskin bir şekilde arttığı bir dönemde yerli üretimin başlatılması, ulusal savunma bağımsızlığını güçlendiriyor.

Askeri-stratejik analiz: Uzmanlar ne diyor?

Uluslararası güvenlik ve savunma uzmanlarının sonuçları:

Bölgesel güvenlik garantisi: Orta Asya'daki jeopolitik durumun karmaşıklığı göz önüne alındığında, 1500 km menzile ulaşan kamikaze İHA'ları, ülke hava sınırlarını ve stratejik çıkarlarını korumada güçlü bir caydırıcı faktör (deterrence factor) görevi görüyor;

Ekonomik verimlilik: Bu tür "kamikaze" İHA'lar, milyonlarca dolar değerindeki seyir füzelerinden kat kat daha ucuza mal oluyor ancak aynı taktik sonucu sağlayabiliyor;

Hava savunmasını yanıltma: Aynı anda birden fazla aracın kullanılması (sürü saldırıları), rakibin modern hava savunma sistemlerini aşırı yüklemeye ve devre dışı bırakmaya olanak tanıyor.

Özbekistan'ın 1500 km mesafeyi kat edebilen ilk stratejik "kamikaze" İHA'sını uluslararası arenaya çıkarması, ülkemizin savunma sanayiinin dünya standartlarında yüksek teknolojili silahlar geliştirme konusunda attığı büyük bir adım oldu.

Sizce, yerli savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen bu 1500 km menzilli "kamikaze" İHA'sı, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücünü ne derece artırır? Bu çalışma, uluslararası silah pazarında diğer yabancı İHA'larla rekabet edebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemizin askeri teknolojilerindeki bu tarihi başarı hakkındaki makaleyi tüm arkadaşlarınızla ve askeri konulara ilgi duyanlarla paylaşın!