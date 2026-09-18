iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldı

·6·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldı

Akıllı telefon pazarının ana amiral gemileri olan iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin yetenekleri karşılaştırıldı. Ünlü ixbt.com yayını ve tanınmış teknoloji blog yazarı SuperSaf tarafından yayınlanan kapsamlı karşılaştırma materyalinde, her iki cihazın fotoğraf ve video çekimindeki güçlü ve zayıf yönleri açıkça ortaya konuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların ve kullanıcıların dikkatini çeken bu karşılaştırma, modern mobil fotoğrafçılığın hangi yönde geliştiğini değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Her iki marka da cihazlarında en ileri teknolojileri ve AI yeteneklerini uyguladığı için nihai sonuçların keskin bir şekilde farklılık göstermesi bekleniyordu.

Fotoğraf çekimindeki temel farklar

Yapılan test sonuçlarına göre, karşılaştırmada tek ve mutlak bir kazanan belirlenmedi. Her iki akıllı telefon da belirli koşullarda en iyi özelliklerini sergileyebildi. Özellikle Apple'ın amiral gemisi, karanlık ortamlarda ve yetersiz ışık koşullarında yüksek kaliteli kareler sunma konusunda üstünlük sağladı.

Ayrıca ixbt.com verilerine göre, iPhone 18 Pro Max daha doğal renk paleti, kaliteli portre fotoğrafları ve video çekim sürecinde genişletilmiş dinamik aralığı ile öne çıktı. Bu durum, günlük hayatta doğal kareleri önemseyen kullanıcılar için önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

Optik yetenekler ve uzaktan çekim

Diğer taraftan, Samsung Galaxy S26 Ultra teknik yeteneklerini farklı alanlarda gösterebildi. Özellikle bu cihaz, ultra geniş açılı kamera ile çekilen karelerde ve makro çekim sürecinde yüksek detaylandırma seviyesi sergiledi.

Bunun yanı sıra, Galaxy S26 Ultra modeli 100×'e kadar olan mesafe zum (yakınlaştırma) yeteneğinde açık ara üstünlük sağladı. Bu, uzaktaki nesneleri çekmeyi seven kullanıcılar için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Kullanıcılar arasındaki tartışmalarda da görüşler ikiye ayrıldı. Bir grup kullanıcı Apple tarafından sunulan dengeli cilt tonlarını ve çevre renklerini onaylarken, diğerleri Samsung fotoğraflarının biraz gri ve soluk çıktığını belirttiler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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