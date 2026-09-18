Lionel Messi, MLS komiseri ile sahada tartıştı

·53·Spor
Lionel Messi, MLS komiseri ile sahada tartıştı

Inter Miami formasıyla bir kupa daha kazanan Lionel Messi, saha içinde hararetli bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Goal.com'un haberine göre, Arjantinli yıldız futbolcu, Campeones Cup finalinin ardından Kuzey Amerika profesyonel ligi (MLS) komiseri Don Garber ile beklenmedik ve ciddi bir diyalog yaşarken görüntülendi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Söz konusu olay, takımın Meksika temsilcisi Cruz Azul'a karşı aldığı galibiyetin hemen ardından saha zemininde gerçekleşti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Inter Miami, bir prestijli kupayı daha müzesine götürmüştü.

Jübile golü ve beklenmedik tartışma

Bu karşılaşma, Lionel Messi'nin kariyeri açısından da büyük önem taşıyordu. Deneyimli forvet, bu maçta kulüp kariyerindeki 100. golünü atarak takımının galibiyetinde kilit rol oynadı. Ancak maç sonundaki kutlamalar, lig yönetimiyle yaşanan tartışma nedeniyle gölgede kaldı.

Yayınlanan görüntülerde, Arjantinli futbolcunun Don Garber ile konuşurken el kol hareketleri yaptığı, parmağıyla işaret ederek hararetli bir şekilde fikirlerini savunduğu açıkça görülüyor. Bu durum, futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında çeşitli spekülasyonlara ve yoğun tartışmalara yol açtı.

Tarafların sessizliği

Henüz bu beklenmedik tartışmanın ana nedeni açıklanmadı. Goal.com'un edindiği bilgilere göre, MLS yönetimi yaşanan durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Inter Miami kulübü ise basın mensuplarının sorularına henüz bir yanıt vermedi.

Bilgi olarak belirtmek gerekirse, bu başarı Lionel Messi'nin Florida'ya transferinden bu yana takımın kazandığı önemli kupalardan biri oldu. Kulüp daha önce 2023'te Leagues Cup, 2024'te Supporters' Shield ve 2025'te MLS Kupası'nı kazanmıştı.

Resmi makamlar ve futbolcunun kendisi şu ana kadar olayla ilgili sessizliğini koruyor. Lionel Messi ve takım arkadaşları ise çıkan dedikodulara odaklanmak yerine, önlerindeki maçlara hazırlanmaya ve sezon boyunca istikrarlı performanslarını sürdürmeye odaklanmış durumda.

Lionel MessiInter MiamiMLSDon GarberFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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