iPhone 18 Pro Max'in testlerde Android amiral gemilerinden daha serin olduğu ortaya çıktı

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max'in testlerde Android amiral gemilerinden daha serin olduğu ortaya çıktı

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının, mobil pazardaki en eski sorunlardan birini başarıyla çözdüğü ortaya çıkıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz sadece yüksek hızda şarj olmasıyla değil, aynı zamanda yoğun yük altında rakiplerine kıyasla çok daha serin çalışmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, modern akıllı telefonların güçlü işlemcileri ısındığında performansları geçici olarak düşmektedir. Bu durum özellikle oyunlarda ve ağır uygulamalarda belirgin şekilde hissedilir. Apple mühendislerinin bu konuda ciddi bir adım atarak cihazın ısı dağıtım sistemini tamamen yeniden tasarladığı görülüyor.

Geekerwan testleri ve rakamsal analizler

Tanınmış blog yazarı Geekerwan, YouTube kanalında iPhone 18 Pro Max akıllı telefonunu önceki nesil iPhone 17 Pro ve bir dizi önde gelen Android amiral gemisiyle karşılaştırmalı olarak test etti. Sonuçlar, yeni soğutma sisteminin beklenenden daha verimli olduğunu gösterdi.

Test sürecinde, iPhone 18 Pro Max işlemcisinin 5,9 W güç tükettiği belirlendi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki iPhone 17 Pro Max modeli 5,4 W güç tüketiyordu. Buna rağmen yeni amiral gemisi, bir öncekinden daha serin çalıştı; sıcaklığı 44,3 derece olurken, geçen yılki modelde bu değer 45,2 dereceye ulaşıyordu.

Android amiral gemileri ile karşılaştırma

Test kapsamında Apple amiral gemisinin sonuçları, modern Android cihazlarla da karşılaştırıldı. Özellikle OnePlus 15 modeli, 6,1 W güç tüketerek 47,2 dereceye kadar ısındı.

Özellikle iQOO 15 Ultra ile yapılan karşılaştırma dikkat çekici. Bu Android amiral gemisi de Apple gibi 5,9 W güç tüketmesine rağmen kasası 47,2 dereceye kadar ısındı. Bu durum, Apple akıllı telefonunun aynı enerji tüketiminde çok daha düşük bir sıcaklığı koruyabildiğini gösteriyor.

Genel olarak teknolojik analizler, iPhone 18 Pro Max'in performans değerlerinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 tabanlı en yeni Android amiral gemileri seviyesinde veya hatta onlardan daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu da şirketin akıllı telefon performansını istikrarlı bir şekilde korumasını sağlıyor.

AppleiPhone 18 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknolojiGeekerwan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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