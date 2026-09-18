1,4 milyon yıllık sır çözüldü: Bilim insanları Bolivya ormanlarında daha önce bilinmeyen bir kedi türü keşfetti

·15·Dünya
1,4 milyon yıllık sır çözüldü: Bilim insanları Bolivya ormanlarında daha önce bilinmeyen bir kedi türü keşfetti

Bolivya'nın Yungas dağ ormanlarında, bilim dünyası için daha önce bilinmeyen bir yaban kedisi türü keşfedildi. Bilim insanları bu bulguyu, yaklaşık 100 yıl içinde tanımlanan ilk yeni kedi türü olarak kaydediyor.

Bilimsel adı Leopardus tilcayo olan hayvan, yerel halk arasında "tilcayo" olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Kürkü açık kahverengi olup vücudunda düzensiz şekilli benekler bulunuyor.

Yeni tür, küçük boyutu ve kendine has dış görünüşüyle diğer «kaplan kedileri»nden ayrılıyor. Araştırmacılar, Güney Amerika'nın farklı bölgelerinden alınan 38 kedinin DNA'sını analiz etti. Bunlar arasında müzelerde korunan sekiz örnek de bulunuyordu.

Genetik araştırma sonucunda, daha önce tek bir grup olarak kabul edilen «kaplan kedileri»nin aslında beş ayrı genetik türden oluştuğu belirlendi.

Bilim insanlarının tahminlerine göre, Leopardus tilcayo'nun atası diğer kaplan kedilerinden yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldı.

Leopardus tilcayoYungas OrmanlarıKaplan KedileriGenetik AraştırmaBolivya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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