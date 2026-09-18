Nike'a veda: Mbappe, İsviçreli ON markasıyla sansasyonel bir anlaşma imzaladı

Dünya futbolu ve spor pazarlaması piyasasında yılın en büyük ve beklenmedik olaylarından biri gerçekleşti. Real Madrid ve Fransa milli takımının süper yıldızı Kylian Mbappé uzun yıllardır ana teknik sponsoru olan ABD'li spor devi Nike ile ortaklığını resmen sonlandırdı. The Touchline adlı yayının, prestijli The Athletic muhabirlerine dayandırdığı sansasyonel habere göre, Fransız süper forvet, İsviçre'nin hızla büyüyen yenilikçi spor markası ON ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

İşin en ilginç yanı ise, bu anlaşmanın arkasında doğrudan Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'nin olduğunun ortaya çıkması: Henry'nin yakın zamanda İsviçreli şirketin futbol departmanı spor direktörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor. 2026/2027 sezonunda müthiş bir form grafiği yakalayan Mbappé, eflatun-beyazlı formayla çıktığı sadece 7 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı. Şu anda Portekizli ünlü teknik direktör José Mourinho yönetiminde La Liga puan durumunda lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Real Madrid, 20 Eylül'de deplasmanda ezeli rakibi Atlético Madrid ile çok çetin ve tavizsiz bir derbiye çıkacak.

Peki, Mbappé'yi Nike imparatorluğundan vazgeçip İsviçreli markaya geçmeye iten neydi, Thierry Henry bu projede nasıl bir devrim yapmayı planlıyor ve 20 Eylül'deki derbi öncesi takımda hava nasıl?

«Nike ile biten bir dönem ve İsviçre tercihi»: Mbappé'nin sıra dışı kararı

Spor pazarlamasındaki tarihi değişimin 4 ana unsuru:

Nike ile uzun süreli ilişkilerin kopuşu: Kariyerinin ilk adımlarından beri Nike'ın yüzü olan Kylian Mbappé, Amerikan markasıyla olan büyük ortaklığını bitirerek yeni bir yol seçti;

ON markasının futbola girişi: Daha önce koşu ve tenis (Roger Federer projesi) alanlarında ünlü olan İsviçreli şirket, futbol pazarına Mbappé gibi dünyanın 1 numaralı yıldızıyla iddialı bir giriş yapıyor;

Thierry Henry'nin belirleyici rolü: Yakın zamanda ON markasında futbol spor direktörü olacak Thierry Henry, Kylian'ı bu stratejik ortaklığa ikna eden ana figür oldu;

Kişisel marka ve bağımsızlık: Mbappé sadece bir reklam yüzü değil, aynı zamanda şirketin futbol segmentinin gelişiminde doğrudan hissedar ve merkezi bir figür statüsü kazanıyor.

«7 maçta 8 gol ve 2 asist»: Mbappé'nin 2026/2027 sezonu resitali

Fransız forvetin Real Madrid'deki korkutucu istatistikleri:

Sezondaki 8 gol: Mbappé, 2026/2027 sezonunun ilk 7 resmi maçında 8 kez rakip fileleri havalandırarak Pichichi yarışında tek başına lider durumda;

Takıma katkı: Forvet, takım arkadaşlarına 2 net gol pası vererek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı;

Mourinho sistemine uyum: Madrid'e gelen tecrübeli teknik direktör José Mourinho'nun taktiğinde Mbappé, ana serbest forvet olarak her türlü savunmayı darmadağın ediyor.

20 Eylül — Madrid Derbisi: Wanda Metropolitano'da ateşli savaş

La Liga'da şampiyonluk yarışı ve haftanın heyecanı:

Barcelona'yı takip: Real Madrid lig tablosunda 2. sırada olsa da, lider Katalan ekibinin sadece 3 puan gerisinde;

Atlético deplasmanı: 20 Eylül'de oynanacak Madrid derbisinde eflatun-beyazlılar için sadece galibiyet şart, yaşanacak herhangi bir puan kaybı farkın açılmasına neden olabilir;

Mbappé'nin derbi sınavı: Yeni sponsorluk anlaşması ve harika gol serisi eşliğinde Kylian, Atlético'nun demir savunmasını delmek için takımının ana silahı olacak.

Kylian Mbappé'nin Nike ağından çıkıp Thierry Henry liderliğindeki ON markasına geçişi, futbol endüstrisinde transferlerin sadece yeşil sahalarda değil, küresel markalar arasında da kıyasıya yaşandığını gösterdi.

Sizce Kylian Mbappé'nin Nike gibi bir dünya devinden vazgeçip İsviçreli ON markasıyla sözleşme imzalaması, onun finansal ve medya düzeyini nasıl etkiler? 20 Eylül'de oynanacak ateşli Madrid derbisinde José Mourinho'nun öğrencileri galip gelip lider Barcelona'yı yakalayabilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu sansasyonel değişimin analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!