30 yıl boyunca şişen karnın sırrı ameliyatta çözüldü: Doktorlar içeride ne buldu?

Hindistan'da 30 yıldan fazla bir süredir karnı anormal derecede şişen bir erkekle ilgili nadir görülen tıbbi vaka yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Doktorlar başlangıçta büyük bir tümörden şüphelenmişlerdi, ancak ameliyat sırasında bulunan şey çok daha beklenmedikti.

Sanju Bhagat adlı adamın karnı uzun yıllar boyunca büyümeye devam etti. Doktorlar ise bunun nedenini belirlemekte zorlandılar.

Haziran 1999'da durumu aniden kötüleşti. Karın diyaframa baskı yapıp nefes almasını zorlaştırınca, Mumbai'deki Tata Memorial Hastanesi'ne acilen kaldırıldı.

Uzmanlar başlangıçta büyük bir tümör olduğunu tahmin ettiler. Ancak cerrahi müdahale sırasında doktor Ajay Mehta, 'fetus in fetu' olarak adlandırılan son derece nadir bir doğuştan gelen durumla karşılaştı.

Bu durumda ikizlerden biri hamilelik sırasında diğerinin vücudunun içinde gelişir ve tam olarak olgunlaşamaz. Bhagat'ın karın boşluğundan, kendi kan dolaşımını kullanan ve gelişimi doğumdan önce durmuş olan ikizine ait dokulardan oluşan bir yapı çıkarıldı.

Bildirilenlere göre, ameliyat sırasında çıkarılan yapı yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaydı. Bunun yaklaşık 1 kilogramının saçlardan oluştuğu belirtiliyor.