Uçakta taşkınlık çıkaran 67 yaşındaki yolcu koltuğuna koli bandıyla bağlandı

·0·Dünya
Uçakta taşkınlık çıkaran 67 yaşındaki yolcu koltuğuna koli bandıyla bağlandı

ABD'de 67 yaşındaki bir yolcu, uçak içinde kargaşa çıkararak yolculara ve mürettebata hakaret etti. Durum o kadar ciddileşti ki, yolcuyu koltuğuna koli bandı ve plastik kelepçelerle sabitlemek zorunda kaldılar.

The Guardian'ın haberine göre olay, 3 Eylül'de American Airlines'ın 618 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Dallas'tan Newark, New Jersey'e giden uçak, olay nedeniyle Baltimore/Washington Thurgood Marshall Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Durumu kontrol altına almaya eski bir kolluk kuvveti görevlisi olan Juan Mejia da yardım etti. Mejia, Lane Lundin'in mürettebat üyelerine ve diğer yolculara karşı kaba, ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullandığını belirtti.

Bir diğer yolcu Richard Olenik ise Lundin'in yanındaki yolcuya ve duruma müdahale etmeye çalışan bir kadına vurmaya çalıştığını ifade etti.

Bunun üzerine Lundin, birinci sınıftaki koltuğuna koli bandı ve plastik kelepçelerle bağlandı. Ancak Olenik'in belirttiğine göre, buna rağmen direnmeye devam etti.

Uçak indikten sonra Lundin gözaltına alındı. Kendisine ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi.

American AirlinesLane LundinRichard OlenikJuan MejiaHavacılık
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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