Doğu ve Orta Avrupa jeopolitik alanında bölgesel güç dengesini değiştirmeyi amaçlayan yeni bir diplomatik ve ekonomik yapı faaliyete geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni uluslararası blok olan "Karpat Sekizlisi" (C8) formatının resmen başlatıldığını duyurdu. Bu stratejik ittifak; Ukrayna ve onun doğrudan Avrupalı komşuları olan Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovakya, Çekya, Avusturya ve Macaristan'ı, onlar aracılığıyla da tüm Avrupa Birliği'ni tek bir iş birliği platformunda birleştirmeyi hedefliyor.

18 Eylül'de Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinin ev sahipliğinde başlayan C8'in tarihi ilk zirvesine Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yanı sıra Sırbistan ve Romanya devlet başkanları Aleksandar Vuçiç ve Nicușor Dan şahsen katıldı. Ancak etkinlik diplomatik demarş ve entrikalardan da uzak kalmadı: Zirveden sadece bir gün önce Ukrayna'ya gideceğini bildiren Slovakya Başbakanı Robert Fico, beklenmedik bir şekilde ziyaretini iptal ederek toplantıya gelmedi; "Yevropeyskaya Pravda" haberine göre Bratislava, zirveye oldukça düşük bir diplomatik düzeyde katılıyor. Buna rağmen konferans büyük bir iş hacmini kapsadı: Etkinlikte yaklaşık 550 büyük iş dünyası temsilcisi yer alıyor ve sonunda tam 1 milyar avroluk yatırım ve ticaret anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Peki, "Karpat Sekizlisi" hangi jeopolitik hedefleri amaçlıyor, Robert Fico zirveye gelmeyi neden reddetti ve yeni C8 formatı Avrupa güvenlik mimarisini nasıl değiştirecek?

"8 ülke ve 4 stratejik sütun": C8 formatının ana yönleri

Zelenski tarafından sunulan "Karpat Sekizlisi"nin temel detayları:

Katılımcı 8 ülke: Ukrayna, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Çekya, Avusturya ve Macaristan;

4 ana iş birliği cephesi: Blok üyeleri bölgesel güvenlik, enerji güvenliği ve bağımsızlığı, ulaşım lojistiği ve sınır ötesi ekonomi konularında tek bir zincir oluşturmayı planlıyor;

Bölgeler ve toplulukların entegrasyonu: Format sadece devlet başkanlarının değil, Karpat bölgesinde yer alan sınır bölgeleri ve yerel toplulukların doğrudan ilişkilerini de geliştiriyor;

Avrupa Birliği ile köprü: C8 üyelerinin çoğunluğunun AB ülkesi olması nedeniyle bu yapı, Ukrayna'nın Avrupa altyapısına tam entegrasyonunu hızlandıracak bir araç olacaktır.

"1 milyar avro ve 550 iş devi": İvano-Frankivsk'teki zirve rakamlarla

İlk kurucu zirvenin ekonomik göstergeleri:

Yaklaşık 550 iş dünyası temsilcisi: Zirve kapsamında bölgenin en büyük işletmeleri, yatırım fonları ve üreticilerinin katılımıyla büyük bir iş forumu düzenleniyor;

1 milyar avroluk paket: Görüşmelerin sonunda lojistik koridorlarını genişletmek, enerji ağlarını birleştirmek ve karşılıklı ticareti teşvik etmek üzere 1 milyar avro değerinde bir anlaşma paketi imzalanacak;

Üst düzey liderler: Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sırbistan lideri Aleksandar Vuçiç ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın şahsen katılımı, yapıya verilen yüksek siyasi statüyü kanıtladı.

"Fico'nun gelmemesi ve perde arkasındaki gerilimler": Diplomatik analiz

Uluslararası siyaset bilimcilerin yeni C8 formatı ve zirve krizleri hakkındaki sonuçları:

Robert Fico'nun tutumu: Slovakya Başbakanı'nın son anda zirveye gelmeyi reddetmesi, Bratislava'nın Kiev ile ilişkilerindeki karmaşık yönler ve ülkenin Rusya ile enerji konularındaki çıkarlarıyla ilişkilendiriliyor;

Macaristan ve Sırbistan faktörü: Avrupa Birliği'nde genellikle alternatif bir pozisyonda duran Macaristan ve bloğa üye olmayan Sırbistan'ın bu yapıya dahil edilmesi, Zelenski diplomasisinin yeni uzlaşma alanları yaratmaya çalıştığını gösteriyor;

Orta Avrupa'nın yeni hegemonyası: Polonya ve Ukrayna girişimiyle ortaya çıkan bu ittifak, "Weimar Üçlüsü" veya "Visegrad Dörtlüsü" gibi geleneksel formatların yerini alabilecek güçlü bir ekonomik ve savunma merkezine dönüşebilir.

"Karpat Sekizlisi"nin başlatılması, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ortak tehditler karşısında güvenlik ve sınır ötesi ekonomiyi güçlendirme yolundaki en büyük bölgesel girişimlerinden biri haline geliyor.

Sizce "Karpat Sekizlisi" (C8) formatı, Avrupa Birliği içinde yeni ve bağımsız bir güç merkezi haline gelebilir mi? Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun zirveye şahsen katılmaması, bu yeni ittifakın gelecekteki birliğine nasıl etki eder? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa'daki bu sıcak jeopolitik değişimlerin özetini tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!