Hindistan'da yeni iPhone modelleri pizzadan bile daha hızlı teslim ediliyor

Hindistan'da Apple'ın en yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar, mağaza önünde kuyruk bekleme veya günlerce teslimat bekleme zorunluluğundan kurtuldu. ixbt.com'a göre, hızlı teslimat uygulamaları sayesinde bu değerli cihazları sadece 10 dakikada kapıya kadar teslim alma imkanı sağlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cuma günü ülkede satışların başlamasıyla birlikte Blinkit, Zepto, Swiggy'ye ait Instamart ve BigBasket gibi platformlar, yeni Pro modellerini hizmetlerine ekledi. Genellikle gıda ve günlük temel ihtiyaç ürünlerini dakikalar içinde teslim etmesiyle bilinen bu uygulamalar üzerinden akıllı telefon satışının yapılması dikkat çekti. Aynı zamanda yeni cihazlar, Apple'ın geleneksel satış kanalları olan resmi mağazalar, yetkili satıcılar ve çevrimiçi pazarlar aracılığıyla da satışa sunuldu.

Hızlı ticaret pazarının hızlı büyümesi

Aslında Hindistan'da yeni iPhone modellerinin hızlı teslimat hizmetleri aracılığıyla satılması ilk kez görülmüyor. Bu platformlar son yıllarda faaliyetlerini genişleterek gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik, güzellik ürünleri ve moda kategorilerini de kapsama alanına aldı. Ancak bu segmentin arkasındaki pazar çok hızlı bir şekilde büyüyor.

Redseer Strategy Consultants analiz raporuna göre, Hindistan'ın hızlı ticaret sektörü 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Ayrıca aylık kullanıcı sayısı üç yıl önceki 8 milyondan 60 milyonun üzerine çıktı. Google ve Deloitte tahminlerine göre, bu pazar 2030 yılına kadar 50 milyar dolara ulaşabilir; burada elektronik, moda ve güzellik gibi gıda dışı ürünlerin harcamaların yüzde 45'ini oluşturması bekleniyor.

Satış günündeki talep ve sonuçlar

Satışın ilk gününde güçlü bir talep olduğu açıkça görüldü. Özellikle BigBasket platformu, satışların başlamasından sonraki ilk saat içinde 300'den fazla iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazını sahiplerine teslim ettiğini bildirdi. TechCrunch'a Instamart tarafından verilen bilgilere göre, Bengaluru şehri iPhone 18 Pro serisi siparişlerinde liderliği elinde tutarken, onu Delhi takip etti. Ayrıca 256 GB kapasiteli Burgundy renkli iPhone 18 Pro modeli en popüler seçenek haline gelerek platform satışlarının neredeyse üçte birini oluşturdu.

Buna rağmen, satış başladıktan birkaç saat sonra yeni akıllı telefonların tedarikinde aksaklıklar yaşandı. Delhi ve Bengaluru gibi büyük şehirlerde bazı hızlı teslimat platformlarında ve belirli bölgelerde iPhone 18 Pro modellerinin tamamen tükendiği, diğer yerlerde ise hala mevcut olduğu belirlendi.

Uzmanların değerlendirmeleri ve gelecek beklentileri

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, satış günündeki bu tür hızlı teslimat hizmetlerinin, toplam hacim geleneksel satışlara kıyasla henüz küçük olsa da, Hindistan'ın büyük şehirlerinde üst segment akıllı telefonlar için de uygun bir kanal olabileceğini gösterdiğini belirtti. Bu durum, değerli akıllı telefon siparişlerini yerine getirme yeteneğinin ilk kez uygulamalı olarak başarıyla test edildiği anlamına geliyor.

IDC analisti Navkendar Singh'e göre, Hindistan bu tür hızlı teslimat hizmetleri konusunda dünyada öne çıkıyor ve tüketiciler günlük alışverişleri için bu platformlara zaten alışkın olduklarından bu tür satın alımlara hazırdı. Yine de uzman, hızlı ticaretin henüz akıllı telefonlar için ana satış kanalı olmadığını, yeni iPhone lansmanındaki rolünün temel olarak bir "pazarlama olayı" olduğunu ve ses getirmeye hizmet ettiğini ekledi.