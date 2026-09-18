Gukesh 2700 ELO barajının altına düştü: Nodirbek Yakubboev onu kovalıyor!

Semerkant'ta başlayan 46. Dünya Satranç Olimpiyatları, ilk turlardan itibaren gerçek sansasyonlara sahne oluyor. Turnuvanın 2. turunda Hindistan milli takımı, Endonezya karşısında 2,5 : 1,5'lik zorlu bir galibiyet alsa da, 4. masada beklenmedik bir sonuç kaydedildi: Mevcut dünya şampiyonu D. Gukesh, Endonezyalı Satria Duta Sahaya ile oynadığı maçta berabere kaldı. Bu beklenmedik beraberliğin ardından Hintli süper yıldızın canlı ELO reytingi 3,5 puan azalarak 2699,5 seviyesine geriledi. Bu, Gukesh'in son dört yıllık kariyerinde ilk kez elit kabul edilen «2700 kulübü»nün altına düşüşü oldu.

Şu anda dünya canlı reytinginde 32. sırada yer alıyor. Oysa yetenekli büyükusta, Ekim 2024'te kariyerinin zirvesi olan 2794 ELO puanına ulaşmıştı. En dikkat çekici nokta ise, 2. turda harika bir galibiyet alarak reytingine +13,1 puan ekleyen Özbekistan milli takımının liderlerinden Nodirbek Yakubboev'in (2698,1) mevcut dünya şampiyonuna çok yaklaşarak onu 33. sıradan takip etmesi.

Peki, Semerkant'taki masalarda Gukesh'in oyunu neden tutmadı, 2699,5 seviyesine düşmesi dünya şampiyonluğu mücadelesini nasıl etkileyecek ve Yakubboev, Gukesh'i geçebilecek mi?

«3,5 puanlık kayıp ve Semerkant sansasyonu»: 2. tur günlüğü

Endonezya'ya karşı maç ve Gukesh'in reytingindeki keskin değişimler:

Endonezya'ya karşı zorlu mücadele: Hindistan 2,5 : 1,5 skorla galip gelse de, yıldız isimleri Satria Duta Sahaya'nın savunmasını aşamadı;

4 yıl içindeki ilk düşüş: D. Gukesh'in 2700'ün altına düşmesi (2699,5), son dört yılın en düşük seviyesi oldu;

Zirveden 32. sıraya: Ekim 2024'te 2794 ELO ile zirvede olan satranççı, bugün dünya reytinginde 32. sıraya geriledi;

Baskı altında oyun: 4. masada daha düşük reytingli bir rakiple berabere kalmak, güçlü büyükustaların reytingine ağır bir darbe vurur.

«Yakubboev şampiyonu takip ediyor»: Canlı reyting durumu

Semerkant Olimpiyatları 2. tur sonrası FIDE canlı reyting sıralaması:

32. sıra: D. Gukesh (Hindistan) — 2699,5 (-3,5);

33. sıra: Nodirbek Yakubboev (Özbekistan) — 2698,1 (+13,1);

34. sıra: Veselin Topalov (Bulgaristan) — 2695,0;

35. sıra: Wang Hao (Çin) — 2694,0;

36. sıra: Santosh Gujrati Vidit (Hindistan) — 2693,6 (-3,4).

Özbek büyükusta Nodirbek Yakubboev'in bir sonraki başarılı performansı, onu dünyanın en güçlü büyükustasının sadece 1,4 puan gerisine taşıyarak onu geçmesi için gerçek bir fırsat yarattı.

Satranç uzmanları ve analistlerin sonuçları

UzmanlarınGukesh krizi üzerine değerlendirmesi:

Dünya şampiyonluğu baskısı: Tacın kazanılmasından sonraki yüksek psikolojik baskı ve rakiplerin ona karşı iki kat daha dikkatli hazırlanması, genç satranççı üzerinde zihinsel bir yük oluşturuyor;

Olimpiyat formatının özelliği: Takım maçlarında sadece bireysel değil, genel taktik için güvenli bir beraberliği kabul etmek, kişisel reytinge ciddi zarar verebilir;

Özbek satranççıların hırsı: Ev sahibi olarak yarışan temsilcilerimizin yüksek morali, dünyanın büyük sporcularını bile geride bırakma imkanını gösteriyor.

Semerkant'taki 46. Olimpiyat henüz ısınıyor ve D. Gukesh'in bu tarihi şanssızlığı, kalan turlardaki rekabetin daha da şiddetli geçmesine zemin hazırladı.

Sizce D. Gukesh, Semerkant'taki sonraki turlarda oyununu bulup tekrar «2700 kulübü»ne ve dünyanın ilk onuna dönebilecek mi? Temsilcimiz Nodirbek Yakubboev, mevcut dünya şampiyonunu reytingde geride bırakıp ilk 30'a girebilecek mi? Analitik görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın, Semerkant'taki bu satranç dramasının analizini tüm satrançseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!