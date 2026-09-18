Asya Oyunları: Özbekistan U-23 milli takımı Kuveyt'i net bir skorla mağlup etti

Asya Oyunları futbol programındaki bir diğer önemli karşılaşmada, Özbekistan U-23 milli takımı gerçek bir ustalık ve sarsılmaz bir irade sergiledi. Turnuvanın 2. turu kapsamında Kuveyt U-23 takımıyla karşı karşıya gelen vatandaşlarımız, rakibine hiçbir şans tanımayarak 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Maçın kahramanı olan yetenekli forvet Sardor Bahromov, maçın kaderini daha ilk yarıda belirledi: 6. ve 36. dakikalarda soğukkanlılıkla attığı iki harika golle takımımıza değerli üç puanı kazandırdı.

Ancak ikinci yarının başında milli takımımız ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı; 48. dakikada hakem tarafından Ro‘ziboy Fayzullayev oyundan ihraç edildi ve temsilcilerimiz neredeyse tüm devre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Buna rağmen, çelik gibi savunma ve taktik disiplin sayesinde kalesini gole kapattı. Şimdi Özbekistan U-23 takımı, grup aşamasının son maçı olan 3. turda Vietnam ile karşılaşacak ve bu kritik mücadele 22 Eylül günü Taşkent saatiyle 10:00'da başlayacak.

Peki, Sardor Bahromov'un parlamasının arkasındaki sır nedir, kırmızı karttan sonra teknik ekip nasıl taktiksel değişiklikler yaptı ve Vietnam karşısındaki savaşta bize ne gerekiyor?

«Bahromov'un resitali ve 42 dakikalık eksik mücadele»: Maçın kroniği

Kuveyt ve Özbekistan genç milli takımları arasındaki karşılaşmanın temel detayları:

6. dakika — Bahromov'dan hızlı gol (0-1): Temsilcilerimiz maça yoğun bir baskıyla başladı ve Bahromov'un çevik hareketi sayesinde skoru erken açtı;

36. dakika — Duble ve üstünlüğü pekiştirme (0-2): İlk yarının sonlarına doğru Sardor bir kez daha ustalığını konuşturarak ikinci golü rakip ağlara gönderdi;

48. dakika — Fayzullayev'in kırmızı kartı: İkinci yarının başında hakem, tartışmalı bir pozisyonda Ro‘ziboy Fayzullayev'i oyundan attı ve oyunun dinamiği aniden değişti;

10 kişilik kahramanlık: Eksik kalan temsilcilerimiz, rakibin tüm ardışık ataklarını savuşturarak kalesini gole kapattı.

«Disiplin ve taktiksel uyum»: Teknik ekibin belirleyici adımları

Özbekistan U-23 takımının sahadaki mücadelesi ve önemli noktalar:

Baskı altında soğukkanlılık: 42 dakikadan fazla süre boyunca sayıca eksik oynamak, oyunculardan büyük bir fiziksel ve psikolojik dayanıklılık talep etti;

Savunma sağlamlığı: Kuveytli oyuncuların kanatlardan yaptığı tehlikeli ortalar ve uzaktan şutlar, savunmacılarımız ve kalecimiz tarafından hatasız bir şekilde bertaraf edildi;

Bahromov'un yüksek verimliliği: Oyun içinde yaratılan pozisyonların maksimum düzeyde değerlendirilmesi, takımın en büyük başarısı oldu.

22 Eylül — Vietnam'a karşı kritik savaş: Turnuva beklentileri

Gruptaki durum ve uzman görüşü:

Güvenli 6 puan ve play-off: Kuveyt karşısında alınan galibiyet, milli takımımızın gruptan çıkma ihtimalini neredeyse yüzde 100'e çıkardı;

Grup liderliği meselesi: 22 Eylül günü Taşkent saatiyle 10:00'da başlayacak Vietnam maçı, grupta 1. sırayı almak ve play-off'ta daha kolay bir rakiple eşleşmek açısından önemlidir;

Eksikler ve toparlanma: Ro‘ziboy Fayzullayev'in cezası, teknik ekibi kadroda zorunlu değişiklikler yapmaya ve orta sahaya yeni güçler dahil etmeye itecek.

Özbekistan U-23 milli takımının Kuveyt karşısında elde ettiği bu net galibiyet, gençlerimizin Asya Oyunları'nda yüksek hedefler ve madalyalar için ana adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce 10 kişi kalan milli takımımızın Kuveyt karşısında galibiyeti koruması, takımın şampiyonluk ruhunu yansıtıyor mu? 22 Eylül'de Vietnam'a karşı oynanacak kritik maçta temsilcilerimizden nasıl bir skor bekliyorsunuz? Görüş ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın bu parlak başarısının analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!