Mars'ı keşfeden Curiosity 5000. sol'u kutladı

NASA'nın ünlü Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen yüzeyindeki 5000. solunu (Mars günü) başarıyla tamamladı. Uzay ajansı, bu önemli dönüm noktası vesilesiyle aracın kendi çektiği ve özel olarak renklendirilmiş bir "kartpostal" yayınladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, hatıra fotoğrafı "Chokolatal" adlı sırtın yakınındaki tek bir noktadan, iki siyah-beyaz navigasyon kamerası kullanılarak çekildi. İlk kare bu yılın 30 Ağustos sabahında, ikincisi ise 2 Eylül akşamında kaydedildi. Uzmanlar bu kareleri birleştirip elle renklendirdi: Mavi tonlar sabah vaktini, sarı tonlar ise öğleden sonraki ışığı yansıtıyor.

Tarihi karenin detayları

Bu fotoğrafta aracın kendisi ve katettiği uzun yol açıkça görülüyor. Özellikle karenin ön planında, uydularla iletişim kurmak için tasarlanmış UHF anteni ve yaklaşık 14 Dünya yılı boyunca Curiosity'ye kesintisiz enerji sağlayan radyoizotop termoelektrik jeneratörü yer alıyor.

Ayrıca fotoğrafta, keşif aracının tekerlek izlerinin uzaklara, Gale kraterindeki 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın alt yamaçlarına doğru uzandığı görülüyor. Kraterin uzak kıyısı ise ufukta belirsiz bir şekilde seçiliyor. Hatırlatmak gerekirse, görev ekibi 2021 yılının Kasım ayında da benzer bir tarzda hatıra fotoğrafı hazırlamıştı.

Bilimsel görevin devamı

2012 yılının Ağustos ayında Kızıl Gezegen'e iniş yapan cihaz, başlangıçta 1 Mars yılı (yaklaşık 687 Dünya günü) için tasarlanmıştı. Ancak planlanan süreden çok daha uzun süre çalışarak tüm beklentileri aştı ve günümüzde de bilimsel araştırmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

Curiosity şu anda Sharp Dağı'nın yamaçları boyunca yavaş yavaş yukarı tırmanıyor. Bu dağın katmanları, Mars ikliminin nemli dönemden kurak döneme geçiş sürecinin sırlarını barındırıyor. Uzmanların yakın planlarına göre, gelecekte kraterdeki suyun yavaş yavaş yok olduğu dönemde oluşan ve sülfat açısından zengin tortuların daha derinlemesine incelenmesi hedefleniyor.