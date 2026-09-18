Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç Detayları

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Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç Detayları

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda rekabet giderek kızışıyor. 18 Eylül'de gerçekleştirilen 3. tur maçları, Özbekistan milli takımları için gerçek bir dayanıklılık ve taktiksel mücadeleye sahne oldu: Temsilcilerimiz gün boyunca dört galibiyet alırken, iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Erkekler kategorisindeki merkezi karşılaşmada, Özbekistan'ın ana kadrosu (Özbekistan-1), Avrupa'nın güçlü takımlarından biri olan Avusturya milli takımını 3-1'lik skorla mağlup etti. 1. ve 2. masalarda Nodirbek Abdusattorov, Kirill Alekseyenko ile, Nodirbek Yakubboyev ise Lukas Dotzer ile berabere kalırken, 3. ve 4. masalardaki büyükustalarımız gerçek bir ustalık sergiledi; Javohir Sindarov, Felix Blohberger'i, Muhiddin Madaminov ise Konstantin Peyrer'i mağlup ederek takıma değerli bir galibiyet kazandırdı.

Turnuvanın favorileri de 3. turu kayıpsız tamamladı: ABD takımı Danimarka'yı 2,5-1,5, Hindistan takımı İtalya'yı 3-1, Çin ise Bulgaristan'ı 3,5-0,5'lik skorlarla yendi. Kadınlar kategorisinde de Özbekistan-1 takımı, Endonezya karşısında aldığı 3-1'lik önemli galibiyetle liderler arasında yer alıyor. 27 Eylül'e kadar devam edecek Olimpiyat'ta bir sonraki kritik 4. tur maçları 19 Eylül'de oynanacak. Peki, Sindarov ve Madaminov'un hamleleri takıma nasıl bir moral üstünlüğü sağladı, yedek takımlarımızın sonuçları neler ve 19 Eylül'deki 4. turda temsilcilerimizi hangi devler bekliyor?

«3-1'lik zafer ve Sindarov'un kritik hamlesi»: Özbekistan-1 — Avusturya maçı detayları

Erkek milli takımının 3. turdaki önemli karşılaşmasının kronolojisi:

  • 1. Masa: Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseyenko (0,5 : 0,5): Özbekistan'ın baş masasında karmaşık bir konumsal mücadele yaşandı ve maç beraberlikle sonuçlandı;

  • 2. Masa: Nodirbek Yakubboyev — Lukas Dotzer (0,5 : 0,5): Yakubboyev, rakibine karşı aktif bir oyun sergileyerek puanı paylaştı;

  • 3. Masa: Javohir Sindarov — Felix Blohberger (1 : 0): Sindarov, beyaz taşlarla agresif bir kombinasyon kurarak rakibini pes etmeye zorladı;

  • 4. Masa: Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0): Muhiddin, final aşamasında soğukkanlılıkla hareket ederek maçın genel skorunu 3-1'e getirdi.

Ev sahibinin tüm cepheleri: Yedek takımlar ve kadınlar maçları

Özbekistan'ın diğer kadrolarının 3. turda aldığı sonuçlar:

  • Özbekistan-2 (erkekler): Almanya milli takımına karşı yapılan çetin mücadelede 1,5-2,5'lik skorla üzücü bir mağlubiyet aldı;

  • Özbekistan-3 (erkekler): Fas temsilcileri karşısında 3,5-0,5'lik büyük ve güven verici bir galibiyet elde etti;

  • Özbekistan-1 (kadınlar): Endonezya takımını 3-1'lik skorla geçti (Afruza Hamdamova ve Gulruxbegim Tohirjonova berabere kaldı, Umida Omonova ve Nilufar Imomqo'ziyeva galip geldi);

  • Özbekistan-2 (kadınlar): Deneyimli İspanya kadın milli takımına 1-3 kaybetti;

  • Özbekistan-3 (kadınlar): Suudi Arabistantakımını 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Dünya devlerinin adımları: ABD, Hindistan ve Çin'in ilerleyişi

Olimpiyat'ın diğer favorileri arasındaki mücadele:

  • ABD — Danimarka (2,5 : 1,5): Amerikalı büyükustalar, İskandinav rakiplerinin direncini minimum farkla kırdı;

  • Hindistan — İtalya (3 : 1): Hintli satranç oyuncuları, İtalyanlara hiçbir şans tanımayarak üst sıralardaki yerlerini koruyor;

  • Çin — Bulgaristan (3,5 : 0,5): Çinliler, güçlü Bulgaristan karşısında neredeyse kusursuz bir galibiyet alarak şampiyonluğun ciddi adaylarından olduklarını gösterdi.

Turnuva beklentileri ve 19 Eylül'deki 4. tur heyecanı

Uzmanların ve satranç otoritelerinin 3. tur sonrası analizleri:

  • Ev sahipliği formatının avantajı: Özbekistan, üç takımla katılarak genç yeteneklerin büyük arenada deneyim kazanmasını başarıyla sağlıyor;

  • Madalya yarışı kızışıyor: Özbekistan, ABD, Hindistan ve Çin'in kayıpsız ilerleyişi, 4. ve 5. turlarda birbirleriyle olan 'çatışma girdabının' başlayacağının habercisi;

  • 19 Eylül'deki 4. tur: Yarınki turda Özbekistan-1 takımını dünya sıralamasının bir başka güçlü temsilcisi karşısında ciddi bir sınav bekliyor.

Semerkant'ın kadim topraklarında gerçekleşen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı, dünyanın en seçkin zekalarını bir araya getirerek Özbek satrancının küresel hegemonyasını bir kez daha kanıtlıyor.

Sizce Semerkant'taki Olimpiyat'ta Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov liderliğindeki Özbekistan-1 milli takımı, ABD ve Hindistan gibi süper devleri geride bırakıp şampiyonluk unvanını kazanabilir mi? 19 Eylül'deki 4. turda temsilcilerimizden hangi hamleleri ve nasıl bir skor bekliyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemizde gerçekleşen bu dünya çapındaki satranç şöleninin analizini tüm satranç severlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!

Semerkant46. Dünya Satranç OlimpiyatıÖzbekistan-1Javohir SindarovSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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