ABD'de hırsızlık şüphesiyle tutuklanan kadın Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti

·4·Dünya
ABD'de hırsızlık şüphesiyle tutuklanan kadın Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti

ABD'nin Minnesota eyaletinde akü hırsızlığı şüphesiyle tutuklanan 35 yaşındaki bir kadının polis fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak fotoğrafa olan ilginin nedeni işlenen suç değil, kadının ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan aşırı benzerliğiydi.

Kadının tutuklanma anında çekilen fotoğrafı internette geniş çapta tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, yüz hatlarını ve genel görünüşünü Jennifer Lopez ile kıyaslayarak çeşitli esprili yorumlar yaptılar.

Bazı internet kullanıcıları onu ünlü şarkıcının "dubleörü" veya benzeri olarak adlandırdı. Kadın, bir mağazadan akü çalmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Ancak polis fotoğrafının yayılmasıyla birlikte sosyal medyadaki ana tartışma konusu Jennifer Lopez'e olan benzerliği haline geldi.

Bu durum, internette bazı fotoğrafların beklenmedik nedenlerle nasıl hızla popüler hale gelebileceğini bir kez daha gösterdi.

Minnesota PolisiJennifer LopezAkü Hırsızlığıİnternet TartışmasıViral Haber
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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