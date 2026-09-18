Zinedine Zidane, Fransa milli takımındaki taktik planları ve Kylian Mbappé hakkında konuştu

Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Zinedine Zidane, ilk kadrosunu açıklayarak takımın yıldızı Kylian Mbappé hakkındaki taktiksel planlarını ve kaptanlık durumuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre, efsanevi teknik adam yıldız oyuncunun kaptan olarak kalacağını doğrularken, sahadaki pozisyonuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

RMC Sport'un bildirdiğine göre, Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yaklaşan maçlar için 24 kişilik ilk kadrosunu açıklarken Kylian Mbappé'nin kaptanlık pazubandını koruyacağını belirtti. Aynı zamanda deneyimli çalıştırıcı, yıldız forveti merkezde değil, farklı bir pozisyonda görmeyi tercih ettiğinin sinyallerini verdi.

Taktiksel değişiklikler ve kanat oyunu

Basın toplantısında yeni teknik direktör, kadrodaki beş yeni isme de değindi ve Mbappé'nin hücum hattının her noktasında oynama yeteneğini övdü. Zidane'a göre, oyuncunun kendisi de hücumun üç bölgesinde de oynayabileceğini birçok kez vurguladı.

«O, hücumun üç bölgesinde de oynayabiliyor ve bunu kendisi de söyledi. Ancak, örneğin, onun sol kanattaki oyununu çok beğeniyorum» ifadelerini kullandı Zinedine Zidane gazetecilere.

Savunma aksiyonları ve eleştirilere yanıt

Pozisyonel değişikliklerin yanı sıra, basın toplantısında Kylian Mbappé'nin savunmadaki eforu da tartışıldı. Son transferinden sonra Real Madrid'de forvetlerin savunmaya yardımı konusu İspanya'da yoğun tartışmalara neden oluyordu.

Zinedine Zidane bu tür eleştirileri temelsiz olarak nitelendirdi ve kaptanından sahada neler beklediğini açıkça ifade etti. Uzmana göre, top kaybedildiğinde tüm takımın, Kylian dahil, çaba göstermesi gerektiğini ve bunun bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

Siyasi konulardan uzak duruş

Basın toplantısında futbolla doğrudan ilgili olmayan siyasi konular, 2027 Fransa başkanlık seçimleri ve Mbappé'nin son dönemdeki tartışmalı durumları da gündeme geldi. Ancak Zinedine Zidane bu konularda yorum yapmayı kesin bir dille reddetti.

Kendisini sadece Fransa milli takımının teknik direktörlüğüne adayacağını ve diğer siyasi meselelere karışmayacağını vurguladı. Böylece efsanevi teknik adam, tüm odağını sadece yeşil sahadaki sonuçlara vereceğini bir kez daha teyit etti.