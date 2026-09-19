OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve 185 Hz ekran ile sertifikalandı

Mobil teknoloji pazarında önemli bir yere sahip olan OnePlus markası, yeni nesil amiral gemisi OnePlus 16 modelini tanıtmak için ciddi hazırlıklar yapıyor. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu akıllı telefon Çin'de 3C sertifikasyonunu başarıyla geçti ve teknik özellikleri ile hızlı şarj kapasitesi resmen onaylandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

PYB110 numarasıyla kayıtlı olan cihaz, daha önce SRRC ve Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan da onay almıştı. Bu kurumların belgelerinde, akıllı telefonun 4800–4960 MHz frekans aralığındaki 5G N79 ağını desteklediği belirtiliyor; bu da Çin pazarı için tüm gerekli lisans aşamalarının tamamlandığı anlamına geliyor.

Rekor düzeyde batarya ve güç

Yeni nesil amiral gemisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri güç kapasitesidir. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, OnePlus 16 devasa 9000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Her ne kadar bu batarya boyutu OnePlus Turbo 6 ve OnePlus Nord 6 modellerinde kullanılmış olsa da, ana numaralı amiral gemisi serisi için bu mutlak bir rekor niteliğindedir.

Ayrıca cihaz, 100 W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu, devasa bataryanın kısa sürede doldurulmasını sağlayarak kullanıcılar için günlük kullanımda büyük kolaylık sunuyor.

Ekran ve performans yetenekleri

OnePlus Çin Başkanı Li Ze'nin açıklamasına göre, OnePlus 16 pazarda ColorOS 17 işletim sistemiyle çalışan ilk cihaz olacak. Kaliteli yazılım, Android 17 tabanında kararlı bir çalışma performansı sunacak. Akıllı telefonun ekran özellikleri de teknoloji tutkunlarını kayıtsız bırakmayacak.

Şirket yöneticisinin belirttiği gibi, yeni amiral gemisi tüm uygulamalarda küresel ölçekte 165 Hz ultra yüksek yenileme hızına sahip ekran sunan ilk cihaz olacak. Özel oyun senaryolarında ise bu değer daha da artarak 185 Hz seviyesine ulaşabilecek.

Kamera sistemi ve beklentiler

Cihazın optik yeteneklerinin de üst düzey olması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere dayanarak, OnePlus 16'nın 1/1,4 inç sensörlü 200 MP ana kamera ile donatılacağı söyleniyor. Buna ek olarak 50 MP ultra geniş açılı modül ve 1/1,95 inç sensörlü 50 MP periskopik telefoto lens eşlik edecek.

Şu an için bu amiral gemisinin uluslararası pazarlara çıkışı ve diğer teknik detayları hakkında ek bilgilerin yakında açıklanması bekleniyor. Yeni nesil cihaz, benzersiz ekranı ve batarya kapasitesiyle pazarda ciddi bir rekabete hazırlanıyor.